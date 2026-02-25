CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. İlk iki sırada yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray haftayı puan kaybıyla noktalarken, Beşiktaş ile Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Süper Lig'de 23. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte zirvenin favorisi...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 10:18
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

23. hafta maçında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilerek 55 puanda kaldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak puanını 53'e yükseltti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup edere puanını 48'e yükseltti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i 09:46
Juventus-Galatasaray maçı detayları! Juventus-Galatasaray maçı detayları! 09:41
G.Saray'da büyük endişe! Buruk'tan 4 isme uyarı G.Saray'da büyük endişe! Buruk'tan 4 isme uyarı 09:33
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi 09:30
Zeynep Sönmez Merida Açık'ta 2. tura yükseldi! Zeynep Sönmez Merida Açık'ta 2. tura yükseldi! 09:11
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:08
Daha Eski
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:07
Montella'dan Juventus maçı öncesi Osimhen sözleri! Montella'dan Juventus maçı öncesi Osimhen sözleri! 01:02
Stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek Stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek 01:02
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! Kenan Yıldız... Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! Kenan Yıldız... 01:02
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Folcarelli... Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Folcarelli... 01:02
Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! "Durumu ciddi" Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! "Durumu ciddi" 01:02