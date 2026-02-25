Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. İlk iki sırada yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray haftayı puan kaybıyla noktalarken, Beşiktaş ile Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Süper Lig'de 23. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte zirvenin favorisi...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 10:18
Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup edere puanını 48'e yükseltti.
Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...
BEŞİKTAŞ: 70.00
TRABZONSPOR: 10.00
FENERBAHÇE: 2.40
GALATASARAY: 1.50
