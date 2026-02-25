CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Eyüpspor ikas Eyüpspor'da ayrılık! Prince Ampem'in yeni takımı belli oldu

ikas Eyüpspor'da ayrılık! Prince Ampem'in yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da Prince Ampem, Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Port'a transfer oldu. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 11:12
ikas Eyüpspor'da ayrılık! Prince Ampem'in yeni takımı belli oldu

ikas Eyüpspor, Ganalı kanat oyuncusu Prince Ampem'in Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Port'a transfer olduğunu açıkladı.

Eflatun-sarılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Prince Ampem'in transferi konusunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Port ile anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki performansı için Prince Ampem'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Eyüpspor'da bu sezon 21 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı. Ampem, eflatun-sarılı formayla toplamda 87 resmi maçta 18 kez fileleri havalandırdı.

