CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen'den Juventus için transfer yanıtı: Neden olmasın!

Victor Osimhen'den Juventus için transfer yanıtı: Neden olmasın!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Juventus ile oynayacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısına Okan Buruk'la birlikte katıldı. Yıldız oyuncu kendisine yöneltilen transfer sorusuna da yanıt verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 00:57 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 01:00
Victor Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!

İşte Victor Osimhen'in Juventus'la oynayacakları rövanş maçı ile ilgili yorumu ve transfer sorusuna yanıtı...

"TEK EKSİK RAMS PARK"

"İlk maçta nasıl oynadıysak bu maçta da o şekilde oynamalıyız. Şu anda tek eksiğimiz RAMS Park ama bir yandan da taraftarımıza sonuna kadar güveniyoruz, burada da bize destek olacaklardır."

Victor Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!

"AYAKLARI YERE BASAN BİR TAKIMIZ"

"Biz takım olarak ayakları yere basan bir takımız. RAMS Park'ta yaptığımız gibi devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek istediğimizi çok net biliyoruz. Hiçbir maç kolay değildir artık. Hatta onların favori olduğunu da söyleyebilirdik. Şu anda da 90 dakika çok uzun sürecek. Ama herkes hazır bir şekilde bu maça çıkacaktır.

Ligde aldığımız kötü sonuçtan sonra da burada iyi bir sonuç almamızın ayrıca böyle bir önemi de var."

Victor Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!

"KAYBETMEYİ HİÇ SEVMİYORUM"

"Futbola başladığımdan beri kendime en sert eleştirileri yapan biriyim. Başarısız olduğum zaman sinirlendiğim olabiliyor, bu çok normal. Ben her zaman kendimi ve takım arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Ben de örnek olarak bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Örneğin ben defansa destek olmasını söylüyorsam, bunu kendim de yapmam gerekiyor. Yetenek hiçbir zaman tek başına yeterli değildir. Çok çalışmanız gerekir. Ben kaybetmeyi sevmiyorum. Kaybettiğimiz her maçtan sonra üzülüyorum ve bundan etkileniyorum. Kazanma fırsatımız varsa bunu değerlendirmek istiyorum. Bütün ekibimiz için geçerli bu durum. Soyunma odasında arkadaşlarım benden motivasyon için yardım isterler. Torreira, Lemina, Abdülkerim... Onları da motive ettiğim zamanlar olmuştur. Galatasaray benim çok sevdiğim bir takım. Burada çok mutluyum."

Victor Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!

"TAKIMA ÖNCÜLÜK YAPMAKLA YÜKÜMLÜYÜM"

"Nerede olursa olsun takıma öncülük yapmakla yükümlüyüm. Okan hocanın bana verdiği görev bu. Kendi stadımızda nasıl oynadıysak burada da öyle oynayacağız. Buradaki taraftarların da ne kadar tutkulu olduğunu çok iyi biliyorum. Karşı taraftan korkmuyoruz ancak saygı da duyuyoruz aynı zamanda. Skor farkından dolayı rahatlamıyoruz."

Victor Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!

"OKAN BURUK BENCE TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

"Birbirinden harika teknik direktörlerle çalıştım. Harika ilişkim olan teknik direktörler oldu. Okan Buruk da bunlardan biri. Burada olma sebebi. Bana sorarsanız Türkiye'nin en iyi teknik direktörü."

Victor Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!

"SAĞLIK EKİBİMİZ SAYESİNDE..."

"Her şeyden önce sakatlık konusunda sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bana çok büyük destek verdiler. Onların desteği sayesinde kısa bir sürede toparladım."

Victor Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!

"5-2'NİN BİLİNCİYLE OYNAYACAĞIZ"

"İlk maçı 5-2 kazanmış olmanın bilinciyle sahaya çıkacağız. Ama karşımızdaki rakibin Juventus olduğunu da unutmayacağız. Hazırlığımızı yaptık, onları bekliyoruz."

Victor Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!

"NAPOLI'DEN TEŞVİK MESAJI ALMADIM"

"Ben Napoli'den bazı kişilerle görüşüyorum. Orada arkadaşlarım da var. Benim futbolumu ve hareketlerimi çok yakından takip eden, bağlı olduğum insanlar var. Ben sosyal medyayı okumuyorum, taraftarlar yazıyorsa da bilmiyorum. Dolayısıyla benim açımdan bu zor bir maç tabii ki. Ben özellikle şu ana kadar Napoli tarafından teşvik eden bir mesaj almadım."

Victor Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!

"G.SARAY'IN BİR OYUNCUSU OLARAK..."

"Benim için önemli olan, kulübün hedeflerini sahaya yansıtan oyunculardan biri olmak. Galatasaray'ın bir oyuncusu olarak benden beklenenleri yerine getirmeye çalışıyorum."

Victor Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!

"JUVENTUS NEDEN OLMASIN"

"Juventus, futbol tarihinin en önemli kulüplerinden biri. Kariyerim boyunca en üst seviyelerde oynadım ve çok kaliteli futbolcularla aynı sahayı paylaştım. Galatasaray'dan önce Juventus'ta da forma giyme ihtimalim vardı. Benim için bulunduğum yer çok önemli. Juventus, oynamaktan keyif alabileceğim ve kendimi ait hissedebileceğim kulüplerden biri. Ancak şu anda Galatasaray'da çok mutluyum, burada büyük bir keyifle futbol oynuyorum. Kalpten bağlı olduğum bir kulüp için mücadele ediyorum. Gelecekte ne olur bilinmez… İlerisi için neden olmasın diyorum."

Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Kolluk kuvvetleriyle iftar programında Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci ilmek ilmek dokuyoruz
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spalletti: Senaryo değişebilir
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 00:14
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 23:28
A. Madrid, Sörloth'la turladı! A. Madrid, Sörloth'la turladı! 22:48
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 22:33
Kayserispor'da ayrılık resmen açıklandı! Kayserispor'da ayrılık resmen açıklandı! 21:33
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... 21:00
Daha Eski
Anadolu Efes Kızılyıldız'a konuk oluyor Anadolu Efes Kızılyıldız'a konuk oluyor 15:23
Juventus G.Saray maçına hazır! Kenan Yıldız... Juventus G.Saray maçına hazır! Kenan Yıldız... 15:44
Basketbol Avrupa Ligi'nde 29. hafta! Basketbol Avrupa Ligi'nde 29. hafta! 15:45
Özbelsan Sivasspor'da hazırlıklar! Özbelsan Sivasspor'da hazırlıklar! 16:21
Fırtına'da hazırlıklar devam etti Fırtına'da hazırlıklar devam etti 17:08
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 17:15