Haberler Galatasaray Okan Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Victor Osimhen, Juventus ile oynayacakları rövanş maçı öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o değerlendirmeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 21:00 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 21:29
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi rövanş maçında Juventus'a konuk olmaya hazırlanıyor. 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'de başlayacak kritik mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Victor Osimhen, gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan önemli başlıklar...

VICTOR OSIMHEN...

"ŞU ANDA TEK EKSİĞİMİZ..."

"İlk maçta ne oynadıysak bu maçta da onu oynamalıyız. Şu anda tek eksiğimiz RAMS Park olacak ama bir yandan da taraftarımıza sonuna kadar güveniyoruz, burada da bize destek olacaklar. Biz takım olarak ayakları yere basan bir takımız. RAMS Park'ta yaptığımız gibi devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek istediğimizi çok net biliyoruz."

"LİGDE ALDIĞIMIZ KÖTÜ SONUÇTAN SONRA..."

"Hiçbir maç kolay değildir. Hatta onların favori olduğunu da söyleyebilirdik. Şu anda da 90 dakika çok uzun sürecek. Ama herkes hazır bir şekilde bu maça çıkacaktır. Ligde aldığımız kötü sonuçtan sonra da burada iyi bir sonuç almamızın ayrıca böyle bir önemi de var."

"JUVENTUS'TAN KORKMUYORUZ"

"Ben nerede olursa olsun takıma öncülük yapmaktan sorumluyum. Hocamın bana verdiği görev bu. Kendi stadımızda nasıl oynadıysak burada da öyle oynayacağız. Buradaki taraftarların da ne kadar tutkulu olduğunu çok iyi biliyorum. Karşı taraftan korkmuyoruz ancak saygı da duyuyoruz aynı zamanda. Skor farkından dolayı rahatlamıyoruz."

"HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK"

"İlk maçı 5-2 kazanmış olmanın bilinciyle ama karşımızdaki rakibin de Juventus olduğu bilinciyle sahaya çıkacağız. Hazırlığımızı yaptık, onları bekliyoruz."

"BEKLENTİLERİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Benim için önemli olan, kulübün hedeflerini sahaya yansıtan oyunculardan biri olmak. Galatasaray'ın bir oyuncusu olarak benden beklenenleri yerine getirmeye çalışıyorum."

"ONLARIN SAYESİNDE..."

"Sakatlık konusunda sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bana çok büyük destek verdiler. Onların desteği sayesinde kısa bir sürede toparladım."

"BEN KAYBETMEYİ SEVMİYORUM"

"Futbolu meslek olarak seçtiğimden biri sahadayım ve kendime en sert eleştirileri yapan biriyim. Başarısız olduğum zaman sinirlendiğim olabiliyor, bu çok normal. Ben her zaman kendimi ve takım arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Ben de örnek olarak bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Örneğin ben defansa destek olmasını söylüyorsam, bunu kendim de yapmam gerekiyor. Yetenek hiçbir zaman tek başına yeterli değildir. Çok çalışmanız gerekir. Ben kaybetmeyi sevmiyorum. Kaybettiğimiz her maçtan sonra üzülüyorum ve bundan etkileniyorum. Kazanma fırsatımız varsa bunu değerlendirmek istiyorum. Bütün ekibimiz için geçerli bu durum. Soyunma odasında arkadaşlarım benden motivasyon için yardım isterler. Torreira, Lemina, Abdülkerim... Onları da motive ettiğim zamanlar olmuştur. Galatasaray benim çok sevdiğim bir takım. Burada çok mutluyum."

JUVENTUS VE TRANSFER...

"Juventus, futbol tarihinin en önemli kulüplerinden biri. Kariyerim boyunca en üst seviyelerde oynadım ve çok kaliteli futbolcularla aynı sahayı paylaştım. Galatasaray'dan önce Juventus'ta da forma giyme ihtimalim vardı. Benim için bulunduğum yer çok önemli. Juventus, oynamaktan keyif alabileceğim ve kendimi ait hissedebileceğim kulüplerden biri. Ancak şu anda Galatasaray'da çok mutluyum, burada büyük bir keyifle futbol oynuyorum. Kalpten bağlı olduğum bir kulüp için mücadele ediyorum. Gelecekte ne olur bilinmez… İlerisi için neden olmasın diyorum."

"NAPOLI'DEN TEŞVİK MESAJI ALMADIM"

"Ben Napoli'den bazı kişilerle görüşüyorum. Orada arkadaşlarım da var. Benim futbolumu ve hareketlerimi çok yakından takip eden, bağlı olduğum insanlar var. Ben sosyal medyayı okumuyorum, taraftarlar yazıyorsa da bilmiyorum. Dolayısıyla benim açımdan bu zor bir maç tabii ki. Ben özellikle şu ana kadar Napoli tarafından teşvik eden bir mesaj almadım."

"OKAN BURUK TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

"Birbirinden harika teknik direktörlerle çalıştım. Harika ilişkim olan teknik direktörler oldu. Okan Buruk da bunlardan biri. Burada olma sebebi. Bana sorarsanız Türkiye'nin en iyi teknik direktörü."

OKAN BURUK...

"OSIMHEN OYNAYABİLECEK DURUMDA"

"Osimhen son iki gün bizimle idmana çıktı. Oynayabilecek durumda. Osimhen bizim için değerli. Sadece golcü olarak değil takım oyuncusu olarak oynaması önemli. Takımı hep yukarı çekiyor. İlk maçta gol atmadı ama üç golde de büyük etkisi vardı. Maçın adamı Sara oldu ama Victor da maçın yıldızlarındandı. Barış gibi, o da ilk maça damga vuran oyunculardan biriydi. Takım için oynayan oyuncularım var."

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GECE"

"Çok önemli iki santrfora sahibiz. Birçok takımda bir santrfor bulmak zorken biz çok önemli iki santrfora sahibiz. Yarın Türk futbolu için çok önemli bir gece olacak. Dileğimiz ülke puanına katkı yapmak hem de Galatasaray'ın hedefleri doğrultusunda ileriye doğru çok önemli bir adım atmak."

"İLK MAÇ HİÇ OYNANMAMIŞ GİBİ ÇIKMALIYIZ"

"İkinci maçı oynayacağız ve aynı tutkuyu yaşıyoruz. Sanki ilk maçı hiç oynamamış gibi bu maça çıkmamız gerekiyor. Skor avantajı çok önemli ama konsantrasyonumuzdan ödün vermemek gerekiyor. Bu maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz. Çok kritik ve zor bir maça çıkacağız, bunu biliyoruz."

