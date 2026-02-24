CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray’ı konuk edecek olan Juventus, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 15:44
Juventus Galatasaray maçına hazır! Kenan Yıldız antrenmanda yer aldı

Juventus Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların üzerinde duruldu.

Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız, antrenmanın başında bireysel olarak çalıştıktan sonra takımla beraber idmana katıldı.

Torino ekibi, yarın Allianz Stadı'nda TSİ 23.00'te Galatasaray'ı ağırlayacak.

DİĞER
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
Başkan Erdoğan Sancar SİDA hizmete alma töreninde açıkladı: Temeli atılan tesis Avrupa'nın en büyüğü olacak
