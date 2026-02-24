Fenerbahçe, Nottingham Forest maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile 26 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanda core ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.
Sarı-lacivertli takımın Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayıp 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, Nottingham Forest müsabakasının hazırlıklarını 25 Şubat günü tamamlayacak.