UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında sahne bu kez İngiltere. Nottingham Forest ile Fenerbahçe, son 16 bileti için kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanan ilk mücadeleyi 3-0 kaybederek avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, deplasmanda tarihi bir geri dönüşe imza atmanın hesaplarını yapıyor. Ligde son olarak Kasımpaşa karşısında beklenmedik puan kaybı yaşayan Kanarya'da sakatlıkların artması teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği ilk 11 ise taraftarın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?