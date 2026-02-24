CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Nottingham Forest ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanan maçı 3-0 kaybeden ve turu zora sokan sarı-lacivertliler, İngiltere'de son 16'ya kalmanın yollarını arayacak. Son olarak Kasımpaşa karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Kanarya'da sakatlıklar üst üste gelirken, Domenico Tedesco'nun ilk 11 tercihi merak ediliyor. Futbolseverler ise "Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 20:31
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında sahne bu kez İngiltere. Nottingham Forest ile Fenerbahçe, son 16 bileti için kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanan ilk mücadeleyi 3-0 kaybederek avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, deplasmanda tarihi bir geri dönüşe imza atmanın hesaplarını yapıyor. Ligde son olarak Kasımpaşa karşısında beklenmedik puan kaybı yaşayan Kanarya'da sakatlıkların artması teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği ilk 11 ise taraftarın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KANARYA ZORU BAŞARMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İngiltere'nin köklü takımlarından Nottingham Forest ile eşleşen ve ilk maçta 3-0 kaybeden Kanarya, rövanşta tur için sahaya çıkacak. Zorlu deplasman öncesi beklenmedik sakatlıklar yaşayan Fenerbahçe'de ilk 11'de başlayacak isimler ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜSÜNDEN KÖTÜ HABER

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçta forma giyen ve rakip fileleri 21 defa havalandıran Anderson Talisca'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve maç sonu stadyumdan sekerek ayrılan Brezilyalı futbolcunun sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. Nottingham Forest-Fenerbahçe maç kadrosunda yer alamayacak Anderson Talisca'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

GÖZLER ASENSIO'DA OLACAK

Fenerbahçe'de son hafta attığı gollerle kritik puanlara imza atan Marco Asensio, kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı. Son olarak Kasımpaşa maçında rakip fileleri havalandıran İspanyol futbolcu, Nottingham Forest karşısında da takımının en büyük gol silahı olacak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta süre bulan Marco Asensio, 13 gol ve 9 asist kaydetti.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Kadıköy'de oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanan ve karşılaşmayı yarıda bırakmak zorunda kalan Milan Skriniar'ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe kadrosunda önemli eksikler dikkat çekiyor. Rövanş karşılaşması öncesi 7 futbolcusundan faydalanamayacak sarı-lacivertlilerde eksik isimler ise şunlar:

-Milan Skriniar (Sakat)
-Edson Alvarez (Sakat)
-Çağlar Söyüncü (Sakat)
-Ederson (Sakat)
-Anderson Talisca (Sakat)
-Jayden Oosterwolde (Sakat / Sarı kart cezalısı)
-Fred (Sarı kart cezalısı)

KALEDE TARIK ÇETİN OLACAK

Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklanırken, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçında kaleyi Tarık Çetin koruyacak. UEFA listesine Guendouzi, Kante ve Cherif'i kaydeden sarı-lacivertlilerde devre arası transfer edilen Mert Günok ise kadroda yer alamayacak.

İNGİLİZ TAKIMLARI İLE 23. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileriyle 22 defa kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kez ile Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; biri bu sezon olmak üzere Aston Villa ile de 3 müsabaka yaptı. Fenerbahçe, Manchester City ve Chelsea ile 2'şer, Newcastle United ve Nottingham Forest ile de 1 defa karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler söz konusu 22 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

UEFA, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani'nin yöneteceğini açıkladı. İtalyan hakemin yardımcılıklarını aynı federasyondan Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Matteo Marchetti görev yapacak. VAR'da Marco Di Bello görev alırken AVAR'da ise Daniele Chiffi bulunacak.

DİĞER
