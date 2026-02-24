Zecorner Kayserispor, Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı!

Zecorner Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp tarafından yayınlanan resmi açıklamada, "Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Süper Lig ekibi, Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığını yapan Erling Moe ile prensipte anlaştı.

Sarı-kırmızılı takımın resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde duyurması beklenirken, Norveçli teknik adamın 24 Şubat Salı günü saat 23.15'te Kayseri Erkilet Havalimanı'nda olması bekleniyor.

