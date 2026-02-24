CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zecorner Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 21:33 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 21:48
Zecorner Kayserispor, Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı!

Zecorner Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp tarafından yayınlanan resmi açıklamada, "Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Süper Lig ekibi, Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığını yapan Erling Moe ile prensipte anlaştı.

Sarı-kırmızılı takımın resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde duyurması beklenirken, Norveçli teknik adamın 24 Şubat Salı günü saat 23.15'te Kayseri Erkilet Havalimanı'nda olması bekleniyor.

İŞTE KAYSERİSPOR'UN VEDA PAYLAŞIMI

