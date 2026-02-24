Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları oynanırken, gözler son 16 turu kura çekimine çevrildi. Kadıköy'de 3-0 kaybeden Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynayacağı ikinci karşılaşma öncesi eşleşmeler hakkında araştırmalarını sürdüren futbolseverler, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, turu geçmesi halinda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri merak ediliyor. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 00:15
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Play-off rövanş maçlarına kısa süre kalırken, son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Kadıköy'de Nottingham Forest'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, rövanş maçında avantajı tersine çevirmeye çalışacak. Sarı-lacivertli takımın turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusu merak ediliyor. İşte, öne çıkan detaylar...

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak Avrupa Ligi kura çekimi uefa.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kadıköy'de oynanan play-off turu ilk maçını 3-0 kaybeden, ancak rövanşta tur umutlarını sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi muhtemel rakipleri Midtjylland ya da Real Betis olarak açıklandı.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs

Final: 20 Mayıs

