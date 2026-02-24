Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları oynanırken, gözler son 16 turu kura çekimine çevrildi. Kadıköy'de 3-0 kaybeden Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynayacağı ikinci karşılaşma öncesi eşleşmeler hakkında araştırmalarını sürdüren futbolseverler, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, turu geçmesi halinda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri merak ediliyor. İşte detaylar...
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Kadıköy'de oynanan play-off turu ilk maçını 3-0 kaybeden, ancak rövanşta tur umutlarını sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi muhtemel rakipleri Midtjylland ya da Real Betis olarak açıklandı.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 19 ve 26 Şubat
Son 16 turu: 12 ve 19 Mart
Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan
Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs
Final: 20 Mayıs
