Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Play-off rövanş maçlarına kısa süre kalırken, son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Kadıköy'de Nottingham Forest'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, rövanş maçında avantajı tersine çevirmeye çalışacak. Sarı-lacivertli takımın turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusu merak ediliyor. İşte, öne çıkan detaylar...