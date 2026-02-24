UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi takvimi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları devam ederken, futbolseverler, "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Juventus-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri merak ediliyor. İlk maçın ardından rövanşta yaşanacak gelişmeler ve maçın canlı yayın detayları yakından takip ediliyor. İşte, Birbirinden önemli takımların sahne alacağı haftada Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri...
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 22:33
20.45 Atletico Madrid-Club Brugge
25 Şubat 2026 Çarşamba
20.45 Atalanta-Borussia Dortmund
23.00 Juventus-Galatasaray
23.00 Real Madrid-Benfica
23.00 PSG-Monaco
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
24 Şubat ve 25 Şubat günleri oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak edilirken, detaylar belli oldu. İşte canlı yayın bilgileri...
24 Şubat Salı:
Atletico Madrid-Club Brugge (Tabii Spor)
Bayer Leverkusen-Olympiakos (Tabii Spor 1)
Newcastle United-Karabağ (Tabii Spor 2)
Inter-Bodo/Glimt (Tabii Spor)
25 Şubat Çarşamba:
Atalanta-Borussia Dortmund (Tabii Spor)
Juventus-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)
Real Madrid-Benfica (Tabii Spor)
PSG-Monaco (Tabii Spor 1)
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.