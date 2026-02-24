UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbol tutkunları ekran başındaki yerini almaya hazırlanıyor. "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?" sorusu özellikle bu hafta en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. Gözler ise dev eşleşmede: Juventus ile Galatasaray arasındaki kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. İlk maçın ardından rövanşta yaşanacak gelişmeler ve maçın canlı yayın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa'nın birbirinden güçlü ekiplerinin sahne alacağı bu haftada, karşılaşmaların yayın bilgileri haberimizde...