UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi takvimi

Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları devam ederken, futbolseverler, "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Juventus-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri merak ediliyor. İlk maçın ardından rövanşta yaşanacak gelişmeler ve maçın canlı yayın detayları yakından takip ediliyor. İşte, Birbirinden önemli takımların sahne alacağı haftada Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 22:33
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbol tutkunları ekran başındaki yerini almaya hazırlanıyor. "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?" sorusu özellikle bu hafta en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. Gözler ise dev eşleşmede: Juventus ile Galatasaray arasındaki kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. İlk maçın ardından rövanşta yaşanacak gelişmeler ve maçın canlı yayın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa'nın birbirinden güçlü ekiplerinin sahne alacağı bu haftada, karşılaşmaların yayın bilgileri haberimizde...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

2025-2026 sezonunda sahne alan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları şu şekilde:

24 Şubat 2026 Salı

20.45 Atletico Madrid-Club Brugge
23.00 Bayer Leverkusen-Olympiakos
23.00 Newcastle United-Karabağ
23.00 Inter-Bodo/Glimt

25 Şubat 2026 Çarşamba

20.45 Atalanta-Borussia Dortmund
23.00 Juventus-Galatasaray
23.00 Real Madrid-Benfica
23.00 PSG-Monaco

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

24 Şubat ve 25 Şubat günleri oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak edilirken, detaylar belli oldu. İşte canlı yayın bilgileri...

24 Şubat Salı:

Atletico Madrid-Club Brugge (Tabii Spor)
Bayer Leverkusen-Olympiakos (Tabii Spor 1)
Newcastle United-Karabağ (Tabii Spor 2)
Inter-Bodo/Glimt (Tabii Spor)

25 Şubat Çarşamba:

Atalanta-Borussia Dortmund (Tabii Spor)
Juventus-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)
Real Madrid-Benfica (Tabii Spor)
PSG-Monaco (Tabii Spor 1)

