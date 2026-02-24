CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid üst turda! Sörloth'tan kritik maçta hat-trick

Atletico Madrid üst turda! Sörloth'tan kritik maçta hat-trick

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesi rövanş maçında Club Brugge’ü 4-1 yenen Atletico Madrid, son 16 turuna yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 22:48
Atletico Madrid üst turda! Sörloth'tan kritik maçta hat-trick

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 3-3'ün rövanşında Club Brugge'e konuk oldu. İspanyol temsilcisi, Alexander Sörloth'un hat-trick kaydettiği mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı ve son 16 turuna yükseldi. Sörloth, Devler Ligi tarihinde grup sonrası eleme turunda hat-trick yapan ilk Atletico Madrid oyuncusu oldu. Atletico Madrid'in diğer golü 48. dakikada Joao Cardoso'dan geldi. Belçika ekibinin tek golünü ise 36. dakikada Joel Ordonez kaydetti.

