Atletico Madrid üst turda! Sörloth'tan kritik maçta hat-trick

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 3-3'ün rövanşında Club Brugge'e konuk oldu. İspanyol temsilcisi, Alexander Sörloth'un hat-trick kaydettiği mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı ve son 16 turuna yükseldi. Sörloth, Devler Ligi tarihinde grup sonrası eleme turunda hat-trick yapan ilk Atletico Madrid oyuncusu oldu. Atletico Madrid'in diğer golü 48. dakikada Joao Cardoso'dan geldi. Belçika ekibinin tek golünü ise 36. dakikada Joel Ordonez kaydetti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.