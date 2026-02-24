CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarının başında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi merak ediliyor. Play-off turunun tamamlamasıyla birlikte eşleşmede yer alacak takımlar belli olmaya devam ederken, futbolseverler "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusunun cevabını araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Juventus'u elemesi halinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 23:28
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler şimdi son 16 turu kura çekimine çevrildi. Play-off etabının tamamlanmasına kısa süre kala, bir üst tura kalacak takımlar netleşmeye devam ederken futbolseverler kura tarihini heyecanla bekliyor. "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle Juventus engelini aşması halinde Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel rakibinin kim olacağı büyük merak konusu. Detaylar haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları 24 Şubat-25 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Eşleşmelerde son 16 turuna çıkan takımlar bir bir belli olurken, kura çekiminde hangi takımların yer alacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Play-off turunun tamamlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Son 16 turunda hangi takımların eşleşeceği heyecanla beklenirken, Şampiyonlar Ligi kura çekimi eufa.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile oynanacak rövanş maçında turu geçmesi durumunda Tottenham veya Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Juventus-Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

