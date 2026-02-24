UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarının başında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi merak ediliyor. Play-off turunun tamamlamasıyla birlikte eşleşmede yer alacak takımlar belli olmaya devam ederken, futbolseverler "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusunun cevabını araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Juventus'u elemesi halinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Son 16 turunda hangi takımların eşleşeceği heyecanla beklenirken, Şampiyonlar Ligi kura çekimi eufa.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile oynanacak rövanş maçında turu geçmesi durumunda Tottenham veya Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Juventus-Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
