UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler şimdi son 16 turu kura çekimine çevrildi. Play-off etabının tamamlanmasına kısa süre kala, bir üst tura kalacak takımlar netleşmeye devam ederken futbolseverler kura tarihini heyecanla bekliyor. "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle Juventus engelini aşması halinde Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel rakibinin kim olacağı büyük merak konusu. Detaylar haberimizde...