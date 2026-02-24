Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turu rövanş maçında Newcastle ile Karabağ karşı karşıya geldi. St James' Park'ta oynanan mücadelede Newcastle, 6-1'in kazandığı ilk maçın rövanşında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

Newcastle'ın golleri 5. dakikada Sandro Tonali, 6. dakikada Joelinton ve 52. dakikada Sven Botman'dan gelirken Karabağ'ın gollerini 50. dakikada Camilo Duran ve 57. dakikada Elvin Cafarguliyev attı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle, Devler Ligi'ndeki son 16 turunda Chelsea veya Barcelona ile oynayacak.