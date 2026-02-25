CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ortopedi doktoru açıkladı! Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıkların sebebi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, bir hafta içerisinde oynadığı Nottingham Forest ve Kasımpaşa maçlarında Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Jayden Oosterwolde ve Ederson'u sakatlığa kurban verdi. Ortopedi doktoru Doç. Dr. Alper Gültekin, sarı-lacivertlilerde yaşanan sakatlıkların sebebi açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 11:36
Ortopedi doktoru Doç. Dr. Alper Gültekin, Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıkları Sabah'a değerlendirdi.

Gültekin, mevcut tabloya bakıldığında travmatik değil, daha çok tekrarlayan kas problemlerinin ön plana çıktığının altını çizip şunları söyledi:

"Bence burada gerçek anlamda travmatik sakatlık yaşayan tek isim Skriniar."

"Diğer futbolculardaki durum daha çok sürekli tekrarlayan, kronikleşmeye meyilli kas sakatlıkları gibi görünüyor."

"Bu tip darbe olmadan gelişen kas sakatlıkları genellikle yüklenme kaynaklıdır."

"Zaten Fenerbahçe sağlık ekibi de mutlaka bunu detaylı şekilde araştırıp sorguluyordur."

"Ya antrenman programı oyuncunun fizyolojik kapasitesine uygun değildir ya da zemin faktörü devrededir. Bu oyuncular üst düzey profesyoneller."

"Eğer sakatlıklar bir darbe ya da travma pozisyonu olmadan, kendiliğinden oluşuyorsa burada sistemsel bir problem aranmalı."

"Sezon başı ve devre arası kamp programları, yükleme planlaması ve toparlanma süreçleri mutlaka sorgulanmalı."

