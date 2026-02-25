Prandelli'den çok konuşulacak açıklama! Galatasaray ve Juventus...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: 2014/2015 sezonunda 4 ay Galatasaray'ın çalıştıran Cesare Prandelli, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki Galatasaray-Juventus eşleşmesine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 12:34
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında yarın İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak. Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

2014/2015 sezonu başında Galatasaray'ın başına getirilen ancak kötü gidişat nedeniyle kasım ayında görevine son verilen Cesare Prandelli, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan 68 yaşındaki teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

Juventus'un son 16 turuna yükseleceğine dair iddiaya girer misiniz?

"Bir pizzasına iddiaya girerim. Osimhen ve takım arkadaşlarına karşı gol yemeden 3 veya 4 gol atmak zor olacak, ancak İstanbul'daki ilk yarıdan sonra Galatasaray'ın Juventus'a karşı 45 dakikada üç gol atacağını kim tahmin edebilirdi?"

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki son büyük geri dönüşü, Ronaldo'nun Atlético Madrid'e karşı yaptığı hat-trick'ti (2019). Bu sefer CR7 kim olabilir?

"Spalletti. Oynamıyor ama en deneyimli ve karizmatik isim o. Herhangi bir yenilik beklemiyorum; bence en güvenilir oyunculara odaklanacak. Galatasaray ve Roma maçları, Juventus'un sezonu ve birçok oyuncunun geleceği için oynayacağı iki maç."

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile pazar günü ise dördüncülük yarışında Roma ile karşı karşıya gelecekler. Hesaplamaları yapıyorlar mı?

"Hayır. Galatasaray maçı, gelmiş geçmiş en önemli maç olarak ele alınmalı. İki farklı düşünceye kapılamazsınız. Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş, Juventus'a ivme kazandırır. 1983 İtalya Kupası finalini hatırlıyorum: İlk maçta Verona'da 2-0 kaybettik. Rövanş yolculuğunda Tardelli, Platini ve Cabrini herkese tekrar tekrar "Bunu tersine çevireceğiz" dediler. Ve 3-0 kazandık. Verona o yıl Serie A'da dördüncü oldu. Galatasaray güçlü ve 2014'te çalıştırdığım oyunculardan daha fazla uluslararası oyuncuya sahip ancak Juve'nin buna inanması gerekiyor. Teknik direktörler ve yıldız oyuncular iyimser."

Son 16 turuna kalmak 15 milyon, 4. sıra ise 60 milyon değerinde. Bu hesaplar soyunma odasına giriyor mu?

"Teknik direktör teknik değerlendirmeler yapar, ekonomik değerlendirmeler yapmaz. Ve yöneticiler takıma bu baskıyı eklerse, onlar futbol adamları değil, yönetici olurlar. Harakiri yapmamak için para konuşmaları dışarıda kalmalı."

Son 5 maçında 15 gol yiyen Juventus, Osimhen'e karşı nasıl gol yemez?

"Luciano her şeyi yoluna koymuştu, son birkaç maçta olanları anlamak zor. Bence bu, teknik ekip için bile kolay değil. Spalletti'nin tecrübesi var: izlenimim şu ki, sahada karakter sahibi, zor zamanlarda takımı elinden tutabilecek 2 veya 3 oyuncu eksik."

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
