Prandelli'den çok konuşulacak açıklama! Galatasaray ve Juventus...

Son dakika Galatasaray haberleri: 2014/2015 sezonunda 4 ay Galatasaray'ın çalıştıran Cesare Prandelli, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki Galatasaray-Juventus eşleşmesine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
2014/2015 sezonu başında Galatasaray'ın başına getirilen ancak kötü gidişat nedeniyle kasım ayında görevine son verilen Cesare Prandelli, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan 68 yaşındaki teknik adamın açıklamaları şu şekilde:
Juventus'un son 16 turuna yükseleceğine dair iddiaya girer misiniz?
"Bir pizzasına iddiaya girerim. Osimhen ve takım arkadaşlarına karşı gol yemeden 3 veya 4 gol atmak zor olacak, ancak İstanbul'daki ilk yarıdan sonra Galatasaray'ın Juventus'a karşı 45 dakikada üç gol atacağını kim tahmin edebilirdi?"
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki son büyük geri dönüşü, Ronaldo'nun Atlético Madrid'e karşı yaptığı hat-trick'ti (2019). Bu sefer CR7 kim olabilir?
"Spalletti. Oynamıyor ama en deneyimli ve karizmatik isim o. Herhangi bir yenilik beklemiyorum; bence en güvenilir oyunculara odaklanacak. Galatasaray ve Roma maçları, Juventus'un sezonu ve birçok oyuncunun geleceği için oynayacağı iki maç."
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile pazar günü ise dördüncülük yarışında Roma ile karşı karşıya gelecekler. Hesaplamaları yapıyorlar mı?
"Hayır. Galatasaray maçı, gelmiş geçmiş en önemli maç olarak ele alınmalı. İki farklı düşünceye kapılamazsınız. Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş, Juventus'a ivme kazandırır. 1983 İtalya Kupası finalini hatırlıyorum: İlk maçta Verona'da 2-0 kaybettik. Rövanş yolculuğunda Tardelli, Platini ve Cabrini herkese tekrar tekrar "Bunu tersine çevireceğiz" dediler. Ve 3-0 kazandık. Verona o yıl Serie A'da dördüncü oldu. Galatasaray güçlü ve 2014'te çalıştırdığım oyunculardan daha fazla uluslararası oyuncuya sahip ancak Juve'nin buna inanması gerekiyor. Teknik direktörler ve yıldız oyuncular iyimser."
Son 16 turuna kalmak 15 milyon, 4. sıra ise 60 milyon değerinde. Bu hesaplar soyunma odasına giriyor mu?
"Teknik direktör teknik değerlendirmeler yapar, ekonomik değerlendirmeler yapmaz. Ve yöneticiler takıma bu baskıyı eklerse, onlar futbol adamları değil, yönetici olurlar. Harakiri yapmamak için para konuşmaları dışarıda kalmalı."
Son 5 maçında 15 gol yiyen Juventus, Osimhen'e karşı nasıl gol yemez?
"Luciano her şeyi yoluna koymuştu, son birkaç maçta olanları anlamak zor. Bence bu, teknik ekip için bile kolay değil. Spalletti'nin tecrübesi var: izlenimim şu ki, sahada karakter sahibi, zor zamanlarda takımı elinden tutabilecek 2 veya 3 oyuncu eksik."
