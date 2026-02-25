CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Orlando Magic deplasmanda Los Angeles Lakers'ı mağlup etti!

Orlando Magic deplasmanda Los Angeles Lakers'ı mağlup etti!

NBA'de heyecan devam ediyor. Gecenin maçında Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 110-109 mağlup etti. İşte gecenin sonuçları...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 10:04
Orlando Magic deplasmanda Los Angeles Lakers'ı mağlup etti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 110-109 mağlup etti.

Magic'te Paolo Banchero 36 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik ederken, Wendell Carter maçın bitimine 7 saniye kala galibiyeti getiren basketi attı.

Art arda oynadığı 4 deplasman maçından 3'ünü kazanan konuk takımda, Desmond Bane 22 sayı, 6 asist, Wendell Carter 20 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Luka Doncic'in 22 sayı,15 asist, 9 ribauntluk performans sergilediği Lakers'ta, LeBron James ve Deandre Ayton 21'er sayı üretti. LeBron James, iki saniye kala geriye çekilerek yaptığı üç sayılık denemede isabet bulamadı.

CAVALİERS, ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Evinde New York Knicks'i 109-94 mağlup eden Cleveland Cavaliers, son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23, James Harden 20 sayı kaydederken, Jarrett Allen 19 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

Knicks'te ise Jalen Brunson 20, Mikal Bridges 18 sayıyla oynadı. Mitchell Robinson ise 16 ribaunt aldı.

Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle!
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
G.Saray'da 3 isme Torino'da gözaltı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta-Borussia Dortmund maç bilgileri! Atalanta-Borussia Dortmund maç bilgileri! 10:42
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi 10:18
Orlando deplasmanda Lakers'ı devirdi! Orlando deplasmanda Lakers'ı devirdi! 10:04
Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! 10:00
Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i 09:46
Juventus-Galatasaray maçı detayları! Juventus-Galatasaray maçı detayları! 09:41
Daha Eski
G.Saray'da büyük endişe! Buruk'tan 4 isme uyarı G.Saray'da büyük endişe! Buruk'tan 4 isme uyarı 09:33
Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! "Durumu ciddi" Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! "Durumu ciddi" 01:02
F.Bahçe'de sakat oyuncuların durumu belli oldu! F.Bahçe'de sakat oyuncuların durumu belli oldu! 01:02
Kayserispor'da ayrılık resmen açıklandı! Kayserispor'da ayrılık resmen açıklandı! 01:02
Okan Buruk'un Juventus maçı 11'ini belirledi! Okan Buruk'un Juventus maçı 11'ini belirledi! 01:02
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 01:02