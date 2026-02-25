Torino'ya scout yağmuru! Galatasaray'ın 3 yıldızı izlenecek

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda 3 yıldız isim, Avrupa'nın dev kulüplerinde görev alan scout ekipleri tarafından kritik mücadelede yakından takip edilecek. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçı rövanşında temsilcimiz Galatasaray, İtalyan devi Juventus ile karşılaşacak.

Juventus ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi Galatasaray cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların Torino'daki mücadelesini, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birçok scout ekibinin tribünden takip edeceği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre gözlemcilerin özellikle Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Dev kulüplerin temsilcileri, üç oyuncunun performansını yakından izleyip memnun kalmaları halinde kulüplerine detaylı rapor sunacak.

Öte yandan söz konusu futbolcuların yalnızca bu maçta değil, sezonun geri kalan bölümünde de ligde ve Galatasaray'ın yoluna devam etmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde takibe alınacağı ifade ediliyor.

Sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe bu isimler için resmi tekliflerin gelme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Hatırlanacağı üzere Sara ile Barış Alper, ilk karşılaşmada sergiledikleri etkili performansla 5-2'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.

