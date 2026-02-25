Torino'ya scout yağmuru! Galatasaray'ın 3 yıldızı izlenecek
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda 3 yıldız isim, Avrupa'nın dev kulüplerinde görev alan scout ekipleri tarafından kritik mücadelede yakından takip edilecek. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
25 Şubat 2026 Çarşamba
Alınan bilgilere göre gözlemcilerin özellikle Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.
Dev kulüplerin temsilcileri, üç oyuncunun performansını yakından izleyip memnun kalmaları halinde kulüplerine detaylı rapor sunacak.
Öte yandan söz konusu futbolcuların yalnızca bu maçta değil, sezonun geri kalan bölümünde de ligde ve Galatasaray'ın yoluna devam etmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde takibe alınacağı ifade ediliyor.
Sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe bu isimler için resmi tekliflerin gelme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.
Hatırlanacağı üzere Sara ile Barış Alper, ilk karşılaşmada sergiledikleri etkili performansla 5-2'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.
