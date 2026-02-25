CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...

Ara transfer döneminde beklenen santrfor takviyesini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, sezonun noktalanmasıyla birlikte yöneleceği isimleri belirledi. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, eski yıldızları Vedat Muriqi için fırsat kolluyor. İşte transferde tüm detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...

Ara transfer döneminde forvet alamayan Fenerbahçe, bunun eksikliğini her karşılaşmada fazlasıyla hissetti.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...

Sarı-lacivertliler, bu sorunu kökünden çözmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...

Hedefteki futbolculardan birisi de Vedat Muriqi.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...

Kadıköy yönetimi, 31 yaşındaki golcüyü devre arasında da istemişti.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...

Mallorca ise Muriqi'nin satışına sıcak bakmamıştı.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...

Kosovalı forvet, bu sezon 23 lig sınavında 16 gol ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...

La Liga'da 18. sırada yer alan Mallorca küme düşerse bu transferin önünde hiçbir engel kalmaz.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...

Tersi bir tablo söz konusu olursa da gelmek isteyen Vedat Muriqi'nin tavrı koz olarak kullanılacak.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...

1.94 boyundaki yıldızın değeri 4.5 milyon euro.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...

Yıldız golcü, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkmış ve 15 gol/6 asistlik bir performans sergilemişti.

