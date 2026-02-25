Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ısrarı! Sezon sonunda...
Kadıköy yönetimi, 31 yaşındaki golcüyü devre arasında da istemişti.
Mallorca ise Muriqi'nin satışına sıcak bakmamıştı.
Kosovalı forvet, bu sezon 23 lig sınavında 16 gol ve 1 asist üretti.
La Liga'da 18. sırada yer alan Mallorca küme düşerse bu transferin önünde hiçbir engel kalmaz.
Tersi bir tablo söz konusu olursa da gelmek isteyen Vedat Muriqi'nin tavrı koz olarak kullanılacak.
1.94 boyundaki yıldızın değeri 4.5 milyon euro.
Yıldız golcü, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkmış ve 15 gol/6 asistlik bir performans sergilemişti.
