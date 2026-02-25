Galatasaray'da Juventus maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk'tan uyarı

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Juventus'a konuk olacak. Torino'da 5-2'lik skorun avantajını koruyarak tur atlamak isteyen sarı kırmızılılarda ceza sınırında yer alan oyuncuların endişesi yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk 4 isimle özel görüşme yaparak dikkatli olmalarını istedi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 09:34
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray TSİ 23.00'te deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2'lik skorla kazandı.

Aslan, siyah-beyazlılar karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra en az 2 farkla yenilmesi durumunda da adını son 16 turuna yazdıracak.

Juventus 3 farkla kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek.

Cimbom 4 farkla kaybederse Avrupa kupalarına veda edecek. Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

SARI KART ENDİŞESİ!

Galatasaray'da dev maç öncesi büyük endişe yaşanıyor.

Kritik Juventus mücadelesi öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk, 4 oyuncusundan da itiraz nedeniyle kart görmemelerini istedi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
