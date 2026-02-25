Galatasaray'da Juventus maçı öncesi büyük endişe! Okan Buruk'tan uyarı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Juventus'a konuk olacak. Torino'da 5-2'lik skorun avantajını koruyarak tur atlamak isteyen sarı kırmızılılarda ceza sınırında yer alan oyuncuların endişesi yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk 4 isimle özel görüşme yaparak dikkatli olmalarını istedi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Aslan, siyah-beyazlılar karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra en az 2 farkla yenilmesi durumunda da adını son 16 turuna yazdıracak.
Juventus 3 farkla kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek.
Cimbom 4 farkla kaybederse Avrupa kupalarına veda edecek. Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.
SARI KART ENDİŞESİ!
Galatasaray'da dev maç öncesi büyük endişe yaşanıyor.
Kritik Juventus mücadelesi öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Okan Buruk, 4 oyuncusundan da itiraz nedeniyle kart görmemelerini istedi.
