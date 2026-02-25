CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Soyunma odasına indi ve...

Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Soyunma odasına indi ve...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik bir fırsatı tepen Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın maçın ardından soyunma odasına indiği ve takımla konuşma yaptığı öğrenildi. İşte o konuşmalar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 10:00
Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Soyunma odasına indi ve...

Fenerbahçe, 1-1 sona eren Kasımpaşa karşılaşmasıyla zirve yarışında kritik bir fırsatı tepti.

Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Soyunma odasına indi ve...

Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında puan kaybettiği haftada sarı-lacivertliler, galip gelmesi hâlinde puanları eşitleme şansını yakalayacaktı. Ancak uzatma dakikalarında gelen gol, Kadıköy'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Soyunma odasına indi ve...

90+5. dakikada Asensio'nun kaydettiği golle tribünler adeta bayram yerine dönerken, 90+11. dakikada yenilen golle büyük bir yıkım yaşandı.

Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Soyunma odasına indi ve...

SADETTİN SARAN'DAN TAKIMA MESAJ

Kaçan galibiyetin ardından kulüp başkanı Sadettin Saran'ın soyunma odasına inerek takımla bir araya geldiği öğrenildi.

Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Soyunma odasına indi ve...

Milliyet'te yer alan habere göre Saran, futbolculara moral veren bir konuşma yaptı. "Ağlayarak değil, savaşarak şampiyon olacağız. Rakibimizle aramızda iki puan fark var." ifadelerini kullanan Saran'ın, takıma inancını vurguladığı belirtildi.

Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Soyunma odasına indi ve...

Başkanın ayrıca, "Biz vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. En iyi hikâyeler böyle yazılıyor.

Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Soyunma odasına indi ve...

Beraber başaracağız." sözleriyle oyuncularına birlik ve mücadele mesajı verdiği aktarıldı.

Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Soyunma odasına indi ve...

Yaşanan puan kaybına rağmen sarı-lacivertli camiada hedefin değişmediği ve şampiyonluk yarışının son ana kadar sürdürüleceği ifade edildi.

