Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Soyunma odasına indi ve...
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik bir fırsatı tepen Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın maçın ardından soyunma odasına indiği ve takımla konuşma yaptığı öğrenildi. İşte o konuşmalar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 10:00
SADETTİN SARAN'DAN TAKIMA MESAJ
Kaçan galibiyetin ardından kulüp başkanı Sadettin Saran'ın soyunma odasına inerek takımla bir araya geldiği öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre Saran, futbolculara moral veren bir konuşma yaptı. "Ağlayarak değil, savaşarak şampiyon olacağız. Rakibimizle aramızda iki puan fark var." ifadelerini kullanan Saran'ın, takıma inancını vurguladığı belirtildi.
Başkanın ayrıca, "Biz vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. En iyi hikâyeler böyle yazılıyor.
Beraber başaracağız." sözleriyle oyuncularına birlik ve mücadele mesajı verdiği aktarıldı.
Yaşanan puan kaybına rağmen sarı-lacivertli camiada hedefin değişmediği ve şampiyonluk yarışının son ana kadar sürdürüleceği ifade edildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.