Atalanta-Borussia Dortmund CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stadio di Bergamo'daki zorlu rövanş mücadelesini İspanyol hakem Jose María Sanchez yönetecek. Ev sahibi Atalanta'da sakatlıkları süren Charles De Ketelaere ve Giacomo Raspadori gibi hücumun kilit isimlerinin yokluğu tur yolunda en büyük engel olarak görülüyor; ancak hafta sonu Napoli karşısında galibiyeti getiren golcü Gianluca Scamacca ev sahibinin en büyük kozu olacak. Konuk ekip Borussia Dortmund cephesinde ise savunma hattında, Niklas Süle ve Emre Can'ın eksiklikleri dikkat çekse de, ilk maçın yıldızı Serhou Guirassy liderliğindeki hücum hattı İtalyan savunması için tehdit oluşturmaya devam ediyor. İşte dev randevu öncesi tüm teknik detaylar...

ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş karşılaşması, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Borussia Dortmund randevusu, Türkiye'de canlı olarak TRT Tabii Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy

