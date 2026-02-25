CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Borussia Dortmund CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta-Borussia Dortmund CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devler Ligi’nde play-off heyecanı, İtalya’nın kuzeyinde sezonun en kritik maçlarından birine sahne oluyor. İlk maçta sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılan Atalanta, sahasında Alman devi Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Raffaele Palladino’nun öğrencileri, taraftar desteğiyle erken bir gol bulup mucizevi bir geri dönüşün fitilini ateşlemek isterken; Niko Kovac yönetimindeki Dortmund, yakaladığı skor avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor. Deplasman golü kuralının olmadığı formatta Atalanta’nın maçı uzatmalara taşımak için en az iki farklı kazanması şart. Peki Atalanta-Borussia Dortmund maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 10:42 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 10:55
Atalanta-Borussia Dortmund CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio di Bergamo'daki zorlu rövanş mücadelesini İspanyol hakem Jose María Sanchez yönetecek. Ev sahibi Atalanta'da sakatlıkları süren Charles De Ketelaere ve Giacomo Raspadori gibi hücumun kilit isimlerinin yokluğu tur yolunda en büyük engel olarak görülüyor; ancak hafta sonu Napoli karşısında galibiyeti getiren golcü Gianluca Scamacca ev sahibinin en büyük kozu olacak. Konuk ekip Borussia Dortmund cephesinde ise savunma hattında, Niklas Süle ve Emre Can'ın eksiklikleri dikkat çekse de, ilk maçın yıldızı Serhou Guirassy liderliğindeki hücum hattı İtalyan savunması için tehdit oluşturmaya devam ediyor. İşte dev randevu öncesi tüm teknik detaylar...

ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş karşılaşması, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Borussia Dortmund randevusu, Türkiye'de canlı olarak TRT Tabii Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy

Real Madrid-Benfica MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle!
Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'de!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT 2026 | Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta başlayacak?
CHP'li CHP'liye operasyon çekti! Tolgahan Erdoğan Takvim'de açıkladı: Ali Mahir Başarır ve Zeybek'in dosyalarını Özgür Karabat göndertti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! 11:48
İşte F.Bahçe'de yaşanan sakatlıkların sebebi! İşte F.Bahçe'de yaşanan sakatlıkların sebebi! 11:36
Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'de! Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'de! 11:25
PSG-Monaco maçı detayları! PSG-Monaco maçı detayları! 11:23
ikas Eyüpspor'da flaş ayrılık! ikas Eyüpspor'da flaş ayrılık! 11:12
Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı 11:03
Daha Eski
F.Bahçe Nottingham Forest deplasmanında F.Bahçe Nottingham Forest deplasmanında 10:59
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! 01:05
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:07
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:08
Zeynep Sönmez Merida Açık'ta 2. tura yükseldi! Zeynep Sönmez Merida Açık'ta 2. tura yükseldi! 09:11
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi 09:30