Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Monaco maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

PSG-Monaco maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Devler Ligi’nde play-off heyecanı, Fransa’nın kalbinde düğümü çözüyor. İlk maçta deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederek büyük bir avantaj yakalayan Paris Saint-Germain, sahasında Monaco’yu konuk ediyor. Luis Enrique’nin öğrencileri, ilk maçın kahramanı Desire Doue önderliğinde taraftarı önünde hata yapmadan turu geçmeyi hedeflerken; Sebastien Pocognoli yönetimindeki Monaco, ilk maçtaki Balogun fırtınasını bu kez sonuca bağlayıp Paris’te tarihi bir geri dönüş peşinde. Peki PSG-Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 11:23
PSG-Monaco maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

PSG-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Parc des Princes Stadyumu'ndaki kritik PSG-Monaco rövanş mücadelesini Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Ev sahibi PSG'de sakatlıkları süren Ousmane Dembele, Fabian Ruiz ve Senny Mayulu gibi isimlerin yokluğu can sıksa da, kalede Safonov ve hücum hattında Kvaratskhelia-Ramos-Doue üçlüsü turun en büyük güvencesi. Konuk ekip Monaco cephesinde ise sakatlık kabusu devam ediyor; Paul Pogba, Lukas Hradecky, Eric Dier ve Takumi Minamino gibi yıldızların yanı sıra ilk maçta kırmızı kart gören Aleksandr Golovin cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İşte dev eşleşmenin rövanşına dair tüm teknik detaylar...

PSG-Monaco MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş karşılaşması, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

PSG-Monaco MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG-Monaco randevusu, Türkiye'de canlı olarak TRT Tabii Spor 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

PSG-Monaco DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Ramos, Kvaratskhelia

Monaco: Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Henrique; Camara, Zakaria; Coulibaly, Fati, Adingra; Balogun

PSG-Monaco MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR 1

ASpor CANLI YAYIN

