UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanşında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco zorlu maç öncesi, "İngiltere'de bir mucize için azmimiz var. Henüz elendik diye düşünmüyorum. " ifadelerini kullandı. İşte Tedesco'nun sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 12:28 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 12:58
Tedesco'dan Nottingham Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanşında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Son antrenmanını gerçekleştiren Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ

"ELENDİK DİYE BİR DÜŞÜNCEM YOK"

"İngiltere'de bir mucize için azmimiz var. Henüz elendik diye düşünmüyorum. Benim içimde böyle bir düşünce yok. Skriniar, Edson, Oosterwolde, Ederson, Talisca, Çağlar sakat. Uzun sezonda böyle durumlar olabilir. 34 maç oynadık şu ana kadar, normalde bir sezonda bu kadar oynarsınız ama biz henüz şubattayız."

"DEFANSTA KİMLERİN OYNAYACAĞINI HENÜZ BİLMİYORUM"

"Fenerbahçe'nin defansında kimler oynayacak?"

Domenico Tedesco: "Henüz bilmiyorum. Hala zamanımız var. Bazı opsiyonlarımız mevcut."

"MESAJI SAHADA VERMEK İSTERİM"

"Taraftara mesajı sahada vermek isterim. Önemli olan budur. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Ben dürüst olmaya çalışıyorum. Oyuncularımda inanç olmalı. Onun dışı çok önemli değil. Taraftarlar bizim için çok önemli, bize sahada bir güven verebilirler. Mesajım takımım için, benim için önemli olan oyuncularımın inanca sahip olması. Bazen daha sakin şekilde, futboldan keyif alır şekilde davranmak. Benim görevlerimden biri oyuncularımdan gerginliği de azaltmak. Bana imza attığımda şubat ayında durum bu olacak deseler, kabul ederdim. Kötü durumda değiliz. Sakatlıklar kötü ama benim işim çözüm bulmak, savunmayı ayarlamak benim işim. Personelimle birlikte tüm sorun bende. Baskıyla, gerginlikle başa çıkabilirim ama onların üstünde baskı istemem. Bu futbol. Bazen keyif alırsınız bazen üzüntü duyarsınız. Beşiktaş maçında son dakikada kazandık. Birçok maçı geri dönerek kazandık. O maçlarda da puan kaybedebilirdik ama sorun olmazdı."

"DEFANSTAKİ SAKATLIKLARI BİLEMEZSİNİZ"

"Bazı şeyleri önceden bilemezsiniz. Defanstaki sakatlıkları bilemezsiniz. Bazı oyuncular hastalandı, maç öncesi kusan oldu. Bazı oyuncuların ailevi problemleri vardı, 'bugün kendimi iyi hissetmiyorum' diyenler vardı. Bana inanın, oyunu kazanmak için en iyi ihtimali veren takımı seçiyorum hep." ifadelerini kullandı.

