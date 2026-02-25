Fenerbahçe Beko-Partizan CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague

EuroLeague'de fırtına gibi esen lider Fenerbahçe Beko, 29. hafta randevusunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Partizan ile kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı 27 maçta elde ettiği 20 galibiyetle zirvenin tek hakimi olan sarı-lacivertliler, son 7 maçlık müthiş galibiyet serisini Sırp ekibi karşısında da sürdürmek niyetinde. Konuk ekip Partizan ise 28 maçta aldığı 9 galibiyetle puan tablosunun 19. sırasında yer alarak zorlu bir dönemden geçiyor. İşte hem Fenerbahçe'nin liderlik serüveni hem de Partizan'ın ligdeki prestij mücadelesi açısından büyük bir heyecana sahne olacak dev mücadelenin detayları...

FENERBAHÇE BEKO-PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Partizan arasındaki EuroLeague mücadelesi, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kapalı gişe oynanması beklenen karşılaşmanın hava atışı saat 20.45'te yapılacak.

FENERBAHÇE BEKO-PARTIZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Beko-Partizan karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınla ekranlara gelecek.

ZİRVEDEN DEVAM

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performansıyla 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

Son 7 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, deplasmandaki son 3 karşılaşmayı ise kazandı.

Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.