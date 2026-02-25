Zecorner Kayserispor'da Erling Moe dönemi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayseri ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Erling Moe ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.