Ziraat Türkiye Kupası
Zecorner Kayserispor'da Erling Moe dönemi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, takımın başına Erling Moe'nin getirildiğini açıkladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 14:04 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 14:10
Zecorner Kayserispor'da Erling Moe dönemi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayseri ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Erling Moe ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

DİĞER
SON DAKİKA
