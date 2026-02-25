CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Benfica maç yayını | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Benfica maç yayını | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devler Ligi’nde play-off heyecanı, İspanya’nın kalbi Madrid’de turun sahibini belirliyor. Lizbon’daki ilk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek tur kapısını aralayan Real Madrid, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica’yı ağırlıyor. Alvaro Arbeloa yönetimindeki Madrid ekibi, sakatlıklarla boğuştuğu bu kritik dönemde taraftar desteğiyle bir üst tura yürümeyi hedeflerken; ilk maçın ardından ırkçılık iddiaları ve cezalarla sarsılan Benfica, Bernabeu’da tarihi bir geri dönüş arıyor. İlk maçta galibiyeti getiren golü atan Vinicius ile konuk ekibin tecrübeli savunması arasındaki düello maçın kaderini tayin edecek. Peki Real Madrid-Benfica maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 10:56 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 11:13
Real Madrid-Benfica maç yayını | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki Real Madrid-Benfica randevusunu Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Ev sahibi Real Madrid'de revire dönen sakatlık listesi teknik heyeti düşündürüyor; Bellingham, Militao ve cezalı Rodrygo gibi yıldızlar da kadroda yok. Gözler, ilk maçta olduğu gibi yine temsilcimiz Arda Güler ve Vinicius Junior'un üzerinde olacak. Konuk ekip Benfica cephesinde ise Gianluca Prestianni ve teknik direktör Jose Mourinho cezalı durumda. İşte gecenin prestijli maçına dair tüm detaylar...

Real Madrid-Benfica MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş karşılaşması, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

Real Madrid-Benfica MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Benfica randevusu, Türkiye'de canlı olarak TRT Tabii Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Real Madrid-Benfica MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca

Benfica: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy

Real Madrid-Benfica MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

