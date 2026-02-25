CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’de son üç maçını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Anadolu Efes, galibiyet serisini sürdürmek ve play-in umutlarını güçlendirmek için Sırbistan deplasmanına çıkıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da mağlup olduğu Kızılyıldız’dan rövanşı almayı hedefleyen lacivert-beyazlılar, Belgrade Arena’nın zorlu atmosferinde üst üste dördüncü zaferine imza atmak istiyor. 28 maçta 9 galibiyete ulaşan temsilcimiz, formda hücum hattıyla Belgrad’da kritik bir virajı daha kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 14:01
EuroLeague'in 29. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Belgrade Arena'da Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor. Son haftalarda Valencia Basket, Zalgiris Kaunas ve Virtus Bologna karşısında aldığı farklı galibiyetlerle adeta yeniden doğan lacivert-beyazlı ekip, bu formda grafiğini Belgrad'a taşıyarak sezonun en kritik deplasmanlarından birinde galibiyet arayacak. Kritik mücadele, hem Efes'in puan tablosunda tırmanışını sürdürmesi hem de ligin ilk yarısında 87-65 kaybedilen maçın rövanşının alınması açısından büyük önem taşıyor. İşte Kızılyıldız-Anadolu Efes maçının detayları...

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes'in galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacağı EuroLeague 29. hafta mücadelesi, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Sırbistan'ın dünyaca ünlü basketbol atmosferine sahip Belgrade Arena ev sahipliğindeki bu kritik müsabaka, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak. Temsilcimiz, Belgrad deplasmanından zaferle dönerek play-in hattına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Kızılyıldız-Anadolu Efes karşılaşması, canlı yayınla ekranlara gelecek. Bu zorlu Avrupa randevusu, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HEDEF SERİNİN 4. HALKASI

Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 28 maçta 9 galibiyet elde ederken 19 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçında ise rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı.

Son 3 maçını sahasında oynayan Anadolu Efes, Valencia Basket'i 107-90, Zalgiris Kaunas'ı 92-82 ve Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.

28 mücadelede 16 galibiyet, 12 yenilgi yaşayan Kızılyıldız ligde 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 87-65 galip tamamlamıştı.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
