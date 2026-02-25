CANLI SKOR ANA SAYFA
Domenico Tedesco'dan Çağrı Balta açıklaması!

Domenico Tedesco'dan Çağrı Balta açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Galatasaray'dan transfer edilen Çağrı Balta ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 12:55
Domenico Tedesco'dan Çağrı Balta açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktör Domenico Tedesco, İngiltere'de oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Tedesco, Galatasaray'dan transfer edilen ve ilk antrenmanına çıkan Çağrı Balta ile ilgili de konuştu. Alman teknik adam, genç futbolcuyla ilgili, "Çağrı Balta için mutluyuz. Büyük bir yetenek. Takım onu buraya getirmek için gayret gösterdi. Bana sordular, bu oyuncu A takıma katkı verebilir mi diye. Konuştum. İlk izlenimim pozitifti. Kendisi bizimle." ifadelerini kullandı.

