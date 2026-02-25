Domenico Tedesco'dan Çağrı Balta açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktör Domenico Tedesco, İngiltere'de oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Tedesco, Galatasaray'dan transfer edilen ve ilk antrenmanına çıkan Çağrı Balta ile ilgili de konuştu. Alman teknik adam, genç futbolcuyla ilgili, "Çağrı Balta için mutluyuz. Büyük bir yetenek. Takım onu buraya getirmek için gayret gösterdi. Bana sordular, bu oyuncu A takıma katkı verebilir mi diye. Konuştum. İlk izlenimim pozitifti. Kendisi bizimle." ifadelerini kullandı.