CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Levent Mercan: Takıma çok güveniyorum!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Levent Mercan: Takıma çok güveniyorum!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe İngiltere'de Nottingham Forest’a konuk olacak. Mücadele öncesi basın toplantısında konuşan Levent Mercan, “Biz takım olarak iyi bir birlik ve beraberlik yaşıyoruz. Kimse sakatlık istemez. Futbolda böyle şeyler var. Daha çok kenetlenmemiz lazım. Her futbolcu her pozisyonda en iyi şekilde kendisini göstermesi lazım. Takıma çok güveniyorum” dedi. İşte yıldız oyuncunun sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 13:06 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 13:08
FENERBAHÇE HABERLERİ - Levent Mercan: Takıma çok güveniyorum!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Levent Mercan açıklamalarda bulundu. Sakatlıktan döndükten sonra takıma en iyi şekilde yardım etmek istediğini söyleyen Levent Mercan, "Kendimi iyi hissediyorum. 5-6 hafta sonra tekrar maç oynamak herkes için zor bir dönemdir. Benim için de öyle. Takıma en iyi şekilde nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

'KASIMPAŞA MAÇI HEPİMİZ İÇİN ÇOK ZORDU'

Kasımpaşa karşısında iyi oynadıklarını ancak 3 puanı alamadıklarını belirten Levent, "Tabii ki o maç hepimiz için çok zordu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Son dakikada attığımız golle herkes bizim 3 puanı almamızı bekliyordu. Son dakikada öyle şeyler olabilir. Tabii ki hepimiz çok üzgünüz. Unutup diğer maçlara odaklanmamız lazım. Daha çok erken" sözlerini sarf etti.

'BENİM İÇİN EN RAHAT POZİSYON SOL BEK'

Sol bek pozisyonunda rahat ettiğini dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, "Her futbolcu için bu tarz şeyler oluyor. Zaman zaman farklı pozisyonda oynaman lazım. Hoca beni başka bir bölgede oynatmak istiyorsa hazır olurum. Benim için en rahat pozisyon sol bek. Böyle dönemlerde futbolcular her pozisyonda oynamaya hazır olması lazım" dedi.

'KİMSE SAKATLIK İSTEMEZ'

Kimsenin sakatlık istemeyeceğini ancak futbolda bu tarz şeyler olduğuna değinen Levent, "Biz takım olarak iyi bir birlik ve beraberlik yaşıyoruz. Kimse sakatlık istemez. Futbolda böyle şeyler var. Daha çok kenetlenmemiz lazım. Her futbolcu her pozisyonda en iyi şekilde kendisini göstermesi lazım. Takıma çok güveniyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..."
Prandelli'den G.Saraylıları kızdıracak sözler!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Başkan Erdoğan'dan ithal metinlerle millete meydan okuyan 168'liye sert tepki: "Dertleri laiklik değil"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'de!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Levent Mercan: Takıma çok güveniyorum! Levent Mercan: Takıma çok güveniyorum! 13:05
Tedesco'dan Çağrı Balta itirafı! Tedesco'dan Çağrı Balta itirafı! 12:55
Prandelli'den G.Saraylıları kızdıracak sözler! Prandelli'den G.Saraylıları kızdıracak sözler! 12:34
F.Bahçe Nottingham Forest maçına hazır! F.Bahçe Nottingham Forest maçına hazır! 12:28
Augusto kariyerinin zirvesinde! Augusto kariyerinin zirvesinde! 11:59
Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." 11:54
Daha Eski
Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! 11:48
Juventus-Galatasaray maçı detayları! Juventus-Galatasaray maçı detayları! 09:41
Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i 09:46
Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! Sadettin Saran'dan maç sonu flaş hamle! 10:00
Orlando deplasmanda Lakers'ı devirdi! Orlando deplasmanda Lakers'ı devirdi! 10:04
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi 10:18