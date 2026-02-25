CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Göztepe maçının 4'üncü hakemi hakkında TFF'ye başvurdu

Beşiktaş, Göztepe maçının 4'üncü hakemi hakkında TFF'ye başvurdu

Beşiktaş yönetimi, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe maçının 4'üncü hakemi Yusuf Ziya Gündüz hakkında TFF'ye resmi başvuru yaptı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 17:29
Beşiktaş, Göztepe maçının 4'üncü hakemi hakkında TFF'ye başvurdu

Beşiktaş yönetimi, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 4-0'lık galibiyet ile sonuçlanan Göztepe maçının 4'üncü hakemi Yusuf Ziya Gündüz hakkında TFF'ye resmi başvuru yaptı. Genel Sekreter Uğur Fora: "Hiçbir hakem veya görevli, Beşiktaş formasının ağırlığını ve sporcu onurunu zedeleyecek bir tavır takınma ayrıcalığına sahip değildir." dedi.

Siyah beyazlıların Genel Sekreteri Uğur Fora, Yusuf Ziya Gündüz'ün maç esnasında Uduokhai'ye sergilediği tavırların kabul edilemez olduğunu belirterek hakemle alakalı TFF'ye resmi başvuru yaptıklarını açıkladı.

Uğur Fora konu ile ilgili olarak ''22.02.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş JK - Göztepe müsabakası sırasında, saha kenarında görev yapan 4. hakemin profesyonellikten uzak, sporun ruhuna aykırı ve futbolcumuza yönelik sergilediği saygısız tavır, kulübümüz tarafından derin bir üzüntü ve öfkeyle takip edilmiştir. Yeşil sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden sporcularımız, yalnızca rakiplerine karşı değil, oyunun tüm paydaşlarına karşı saygı çerçevesinde hareket etmektedir. Ancak maçın yönetiminden ve düzeninden sorumlu bir yetkilinin, çözüm üretmek yerine tahrik edici ve küçük düşürücü bir tutum sergilemesi asla kabul edilemez. Beşiktaş JK olarak, bu hadsiz tavra karşı sessiz kalmayacağımızı camiamızın ve kamuoyunun bilmesini isteriz.

Bu kapsamda söz konusu hakemin sergilediği tutumun görüntülü kanıtları eşliğinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu nezdinde gerekli resmi başvuru süreci başlatılmıştır. "Hiçbir hakem veya görevli, Beşiktaş formasının ağırlığını ve sporcu onurunu zedeleyecek bir tavır takınma ayrıcalığına sahip değildir. Beşiktaş JK olarak, adaletin sadece skorlarda değil, saha içi davranışlarda da tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.'' açıklamasını yaptı.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve G.Saray...
G.Saraylı yıldızın babasından transfer itirafı! Liverpool...
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİLERİ | 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta?
CHP "Köşebaşı"larda çıkış arıyor! İsim isim sır toplantıya katılan vekiller | Yeni durak İstanbul il binası mı? | Oğuz Kaan Salıcı krizi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş U19 derbisinde F.Bahçe'yi farklı devirdi! Beşiktaş U19 derbisinde F.Bahçe'yi farklı devirdi! 16:30
Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve G.Saray... Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve G.Saray... 15:56
G.Saraylı yıldızın babasından transfer itirafı! Liverpool... G.Saraylı yıldızın babasından transfer itirafı! Liverpool... 15:30
Juventus'un maç kadrosu açıklandı! Kenan ve Bremer... Juventus'un maç kadrosu açıklandı! Kenan ve Bremer... 15:25
F.Bahçe'nin İngiltere kafilesi açıklandı! 7 isim... F.Bahçe'nin İngiltere kafilesi açıklandı! 7 isim... 15:08
Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi 15:01
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... 14:55
Juventus-Galatasaray maçından notlar! Juventus-Galatasaray maçından notlar! 14:46
Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı 11:03
ikas Eyüpspor'da flaş ayrılık! ikas Eyüpspor'da flaş ayrılık! 11:12
PSG-Monaco maçı detayları! PSG-Monaco maçı detayları! 11:23
Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'de! Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'de! 11:25