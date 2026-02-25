Fenerbahçe'yi set vermeden yenen Halkbank maç fazlasıyla lider!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 17:48
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla 18. galibiyetini elde ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe Medicana ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Sarı

Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Leal, Sotola, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Sliwka, Tuna Uzunkol)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lugumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Berthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mirza Lugumdzija, Marttila, Mert Matic, Mustafa Cengiz)

Setler: 25-23, 27-25, 25-20

Süre: 95 dakika (30, 34, 31)

