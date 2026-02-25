A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan maçının hazırlıklarını tamamladı

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında 27 Şubat Cuma günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Şehmus Hazer ve Tarık Biberovic, takımlarının Avrupa Ligi (EuroLeague) maçlarının ardından takıma katılacak.

Ay-yıldızlılar, yarın İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Sırbistan'ın Belgrad şehrine gidecek.

Millilerin FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri şubat ve mart penceresi maç programı şöyle:

27 Şubat Cuma

21.00 Sırbistan-Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)

2 Mart Pazartesi

21.00 Türkiye-Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)