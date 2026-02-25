CANLI SKOR ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray’ı kutladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda uzatmalara giden maçta Juventus’a 3-2 yenilmesine rağmen son 16’ya kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından sarı-kırmızılı oyuncuları kutlayan ilk isim oldu. İşte o görüntüler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 03:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmasını kutlayan ilk isim oldu. İtalya'da oynanan rövanş maçının ardından sarı-kırmızılı takımı telefonla arayarak teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşan Başkan Erdoğan tebriklerini iletti.

Karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek oyuncuları ve teknik ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmalarından dolayı kutladı.

İŞTE O ANLAR

G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
