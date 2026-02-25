Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray’ı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmasını kutlayan ilk isim oldu. İtalya'da oynanan rövanş maçının ardından sarı-kırmızılı takımı telefonla arayarak teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşan Başkan Erdoğan tebriklerini iletti.

Karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek oyuncuları ve teknik ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmalarından dolayı kutladı.

İŞTE O ANLAR