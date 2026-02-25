CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?

Galatasaray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu play-off'unda Juventus engelini uzatmalar sonunda aşan Galatasaray üst tur biletini aldı. İşte Cimbom'un Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri... (GALATASARAY HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 01:39 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 01:58
Galatasaray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir zafere imza imza atan Galatasaray, Son 16 Turu play-off'unda ilk maçta Juventus'u İstanbul'da 5-2 mağlup etmişti.

Galatasaray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?

Torino'da oynanan rövanş maçında İtalyan devine 3-2 mağlup olan sarı kırmızılılar üst tura adını yazdırdı.

Galatasaray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?

Cimbom'un son 16 Turu'ndaki rakibi UEFA tarafından gerçekleştirilecek resmi kura çekiminin ardından belli olacak.

Galatasaray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?

Devler Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, play-off rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura organizasyonu, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Galatasaray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Juventus'u eleyerek Son 16 Turu'na yükselen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri İngiliz ekipleri Liverpool ve Tottenham.

Galatasaray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?

Sarı kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında karşılaştığı Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 mağlup etmişti.

Galatasaray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?

CİMBOM ÇEYREK FİNALE YÜKSELİRSE...

Juventus'u saf dışı bırakarak Son 16 Turu'na yükselen Galatasaray, Liverpool/Tottenham eşleşmesinden gelecek rakibini de elemesi durumunda çeyrek finalde Monaco/Paris Saint-Germain ile Barcelona/Chelsea eşleşmelerinin galibiyle karşılaşacak.

Buruk: Aslında maç zor değildi
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Yüreğinde millet sevdası ardında milyonların duası: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barış Alper: Taraftarımıza söz veriyoruz Barış Alper: Taraftarımıza söz veriyoruz 02:52
Lang: Biraz panik olduk Lang: Biraz panik olduk 02:46
Buruk: Aslında maç zor değildi Buruk: Aslında maç zor değildi 02:27
Osimhen: Hayal kırıklığına uğrattı Osimhen: Hayal kırıklığına uğrattı 02:08
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız 02:01
G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim? G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim? 01:38
Daha Eski
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu! G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu! 01:38
Real Madrid son 16'da! Real Madrid son 16'da! 01:20
Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi sürdü Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi sürdü 17:36
Halkbank liderliğe yükseldi! Halkbank liderliğe yükseldi! 17:48
F.Bahçe Beko sahasında galip! F.Bahçe Beko sahasında galip! 18:00
Juventus-Galatasaray maçı detayları Juventus-Galatasaray maçı detayları 18:06