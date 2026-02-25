Galatasaray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! İşte o dev gelir
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olsa da son 16 turuna yükseldi. Cimbom böylece dev bir gelirin de sahibi oldu. İşte o rakam... (GALATASARAY HABERLERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 01:38Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 01:46
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup etmişti.
Sarı kırmızılılar deplasmanda çıktığı ikinci maçta Juventus'a 3-2 mağlup olsa da son 16 turu biletini cebine koydu.
Cimbom bu başarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde dev bir gelirin de sahibi oldu.
Galatasaray, daha önceki turları geçerek 42.5 milyon euro gibi büyük bir rakamı kasasına koymuştu.
Son 16 Turu biletinin gelmesiyle birlikte Cimbom, 11 milyon euro'luk gelirin sahibi oldu. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 600 milyon TL'ye karşılık geliyor.
Böylece, sarı kırmızılılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplam 53.5 milyon euro'luk gelir elde etti.
SONRAKİ TURLARIN GELİRİ NE KADAR?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda eşleşeceği rakibini elerse çeyrek finale yükselecek ve 12.5 milyon euro kazanacak.
Yarı finale yükselmesi halinde ise 15 milyon euro'yu kasasına koyacak.
Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımların kazandığı gelir ise 18.5 milyon euro.
Buna ek olarak, kupayı kaldıran takım da 6.5 milyon euro elde ediyor.