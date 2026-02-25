CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! İşte o dev gelir

Galatasaray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! İşte o dev gelir

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olsa da son 16 turuna yükseldi. Cimbom böylece dev bir gelirin de sahibi oldu. İşte o rakam... (GALATASARAY HABERLERİ)

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 01:38 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 01:46
Galatasaray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! İşte o dev gelir

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup etmişti.

Galatasaray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! İşte o dev gelir

Sarı kırmızılılar deplasmanda çıktığı ikinci maçta Juventus'a 3-2 mağlup olsa da son 16 turu biletini cebine koydu.

Galatasaray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! İşte o dev gelir

Cimbom bu başarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde dev bir gelirin de sahibi oldu.

Galatasaray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! İşte o dev gelir

Galatasaray, daha önceki turları geçerek 42.5 milyon euro gibi büyük bir rakamı kasasına koymuştu.

Galatasaray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! İşte o dev gelir

Son 16 Turu biletinin gelmesiyle birlikte Cimbom, 11 milyon euro'luk gelirin sahibi oldu. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 600 milyon TL'ye karşılık geliyor.

Galatasaray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! İşte o dev gelir

Böylece, sarı kırmızılılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplam 53.5 milyon euro'luk gelir elde etti.

Galatasaray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! İşte o dev gelir

SONRAKİ TURLARIN GELİRİ NE KADAR?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda eşleşeceği rakibini elerse çeyrek finale yükselecek ve 12.5 milyon euro kazanacak.

Galatasaray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! İşte o dev gelir

Yarı finale yükselmesi halinde ise 15 milyon euro'yu kasasına koyacak.

Galatasaray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! İşte o dev gelir

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımların kazandığı gelir ise 18.5 milyon euro.

