Torino'da penaltı kararı! İşte Juventus - Galatasaray maçında o pozisyon

Torino'da penaltı kararı! İşte Juventus - Galatasaray maçında o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu play-off rövanşında Galatasaray deplasmanda Juventus'a konuk oldu. Mücadelenin 35. dakikasında maçın hakemi Juventus lehine penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 23:57
Torino'da penaltı kararı! İşte Juventus - Galatasaray maçında o pozisyon

Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nin play-off turunda 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus deplasmanına konuk oldu.

Mücadelenin 35. dakikasında Torreira'nın ceza sahası içinde Khephren Thuram'a yaptığı müdahale sonrası maçın Portekizli hakemi João Pinheiro beyaz noktayı gösterdi.

İşte o müdahale...

Penaltı atışında topun başına geçen Manuel Locatelli'nin Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

Juventus-G.Saray | CANLI İZLE
Buruk: Önemli bir avantajımız var
