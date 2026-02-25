Okan Buruk: Önemli bir avantajımız var

Temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus ile oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"İKİ İHTİMALİMİZ VARDI"

"Dün gece İtalyan televizyonu bu kadroyu verince iki ihtimalimiz vardı. McKennie daha önce o bölgede oynamadı ama 3'lü sistemde oynadı. Profil olarak Cambiaso'ya benzeyen bir oyuncu. Benzer bir 11 İstanbul'a göre, David var ve kaleci değişti. Diziliş ilk maça benziyor. İyi başlamamız, iyi devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımıza güveniyoruz. Önemli bir avantajımız var, bunu kullanmak istiyoruz."