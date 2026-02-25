CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Juventus-Galatasaray | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Juventus-Galatasaray | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Juventus ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İlk maçı evinde 5-2 kazanarak tarih yazan sarı-kırmızılılar, İtalya'da oynanan mücadelede turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 21:48 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 22:45
Juventus-Galatasaray | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı rövanş mücadelesiyle devam ediyor. Juventus ile Galatasaray, tur bileti için İtalya'da kozlarını paylaşıyor. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 5-2 kazanarak büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, deplasmanda da kontrollü bir oyunla adını üst tura yazdırmayı hedefliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus-Galatasaray arasında oynanan rövanş mücadelesi 25 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Sara, Torreira, Barış, Lang, Osimhen

MAÇ KÜNYESİ

Stat: Allianz Stadyumu

Hakem: Joao Pinheiro (Portekiz)

1. Yardımcı Hakem: Bruno Jesus

2. Yardımcı Hakem: Luciano Maia

Dördüncü Hakem: Joao Gonçalves

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonya)

AVAR: Jerome Brisard (Fransa)

Juventus-Galatasaray maçı şifresiz mi?

BURUK'TAN "HİÇ OYNAMAMIŞ GİBİ" MOTİVASYONU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torino'da düzenlenen basın toplantısında net mesajlar verdi. İstanbul'daki 5-2'lik zaferin bir rehavet yaratmasına izin vermeyeceğini belirten tecrübeli teknik adam, maçın anahtarının "konsantrasyon" olduğunu vurguladı. Buruk, Juventus karşısındaki taktik disiplini şu sözlerle özetledi:

"Sanki ilk maçı hiç oynamamış gibi sahada olmamız lazım. Çok önemli bir skor avantajımız var ama şu an hiçbir şey kazanmadık. Rakibimiz skoru değiştirmek için maça çok güçlü başlayacaktır; bu yüzden başlangıç düdüğüyle birlikte kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmeliyiz. Eğer avantajı düşünerek sahaya çıkarsak zorlanırız. İtalya'da futbol oynadığım dönemden bu yana Juventus'un büyüklüğünü biliyorum. Ancak biz de kadro kalitesi ve psikolojik olarak çok iyi bir noktadayız. Öz güvenimiz yüksek, ayaklarımız yere sağlam basıyor. Hedefimiz bu şehirden turu alarak mutlu ayrılmak."

Juventus-Galatasaray maçı ayrıntıları

TARİHİ REKABETTE 8. RANDEVU

Galatasaray ile Juventus arasındaki rekabetin köklü bir geçmişi bulunuyor. Bugüne kadar Avrupa sahnelerinde 7 kez karşı karşıya gelen iki devin mücadelesinde temsilcimizin bariz bir üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar bu maçların 3'ünden galibiyetle ayrılırken, İtalyan ekibi sadece 1 kez kazanabildi; 3 maçta ise puanlar paylaşıldı. Bu süreçte rakip filelere 14 gol gönderen Cimbom, kalesinde 9 gol gördü.

Juventus-Galatasaray maçından son notlar

İTALYA'DA 'İLK' PEŞİNDE

Tarihinde İtalyan takımlarıyla toplam 27 kez karşılaşan Galatasaray, Torino'da sadece turu değil, bir tabuyu da yıkmak istiyor. İtalya deplasmanlarında bugüne kadar 13 maça çıkan Aslan, bu sahalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamadı (6 beraberlik, 7 mağlubiyet). Allianz Stadyumu'nda alınacak bir galibiyet, tarihteki ilk İtalya deplasmanı zaferi olarak kayıtlara geçecek.

Juventus-Galatasaray maçında geri sayım!

12 YILLIK HASRET BİTSİN

Eğer Galatasaray turu geçerse, Şampiyonlar Ligi'nde tam 12 yıl aradan sonra adını son 16 turuna yazdırmış olacak. En son 2013-2014 sezonunda bu başarıyı yakalayan sarı-kırmızılılar, o dönem yine bir devle, Chelsea ile eşleşmişti.

Juventus-Galatasaray maçı başlama saati

KABUS GİBİ BİR JUVENTUS

Ev sahibi Juventus, tarihinin en formsuz dönemlerinden birini geçiriyor. Siyah-beyazlılar; Serie A, İtalya Kupası ve Devler Ligi dahil çıktığı son 5 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi (1 beraberlik, 4 mağlubiyet). Torino ekibinde ayrıca Juan Cabal kırmızı kart, Andrea Cambiaso ise sarı kart cezası nedeniyle temsilcimize karşı görev yapamayacak.

Juventus-Galatasaray maçı yayın kanalı

4 ASLAN KART SINIRINDA

Galatasaray'da tur sevinci yaşanırken fire verilmemesi kritik önem taşıyor. Bir sonraki turda muhtemel Liverpool veya Tottenham eşleşmesi öncesinde; Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri halinde turun ilk maçında forma giyemeyecek.

Juventus-Galatasaray maçında Osimhen oynayacak mı?

JUVE'NİN EN BÜYÜK KOZU KENAN YILDIZ

Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, Galatasaray savunmasının en çok dikkat etmesi gereken isimlerin başında geliyor. Bu sezon 35 maçta 16 gole doğrudan katkı (9 gol, 7 asist) sağlayan 20 yaşındaki yetenek, İtalyan ekibinin en büyük hücum kozu.

Juventus-Galatasaray maçı hakemi

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Juventus ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetiyor. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves. Mücadelede VAR'da da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da da Jerome Brisard görev yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Pereira: Yapabileceğimiz en kötü şey...
Buruk: Önemli bir avantajımız var
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Yüreğinde millet sevdası ardında milyonların duası: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Beko sahasında galip!
Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta sahasında dirildi! Atalanta sahasında dirildi! 23:07
Buruk: Önemli bir avantajımız var Buruk: Önemli bir avantajımız var 22:28
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı notları! Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı notları! 22:10
Juventus-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri Juventus-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri 21:05
Pereira: Yapabileceğimiz en kötü şey... Pereira: Yapabileceğimiz en kötü şey... 20:02
12 Dev Adam'da hazırlıklar tamam! 12 Dev Adam'da hazırlıklar tamam! 18:40
Daha Eski
Fırtına'da Karagümrük hazırlıkları! Fırtına'da Karagümrük hazırlıkları! 18:29
Juventus-G.Saray | CANLI İZLE Juventus-G.Saray | CANLI İZLE 18:19
G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! 14:09
Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ayrıntıları! Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ayrıntıları! 14:19
Juventus-Galatasaray maçından notlar! Juventus-Galatasaray maçından notlar! 14:46
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... 14:55