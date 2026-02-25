CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi rövanş maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...| Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 20:02
Vitor Pereira rövanş maçı öncesi konuştu!

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçı öncesi konuştu. Basın toplantısına, oyuncusu Elliot Anderson ile katılan Portekizli teknik adam, "Yapabileceğimiz en kötü şey yarın kolay bir maç oynayacağımızı düşünmek. Mantalitelerini çok iyi biliyorum. İnanarak geldiklerini, kazanmak için geldiklerini biliyorum. Savaşacaklarını biliyorum. Biz de aynı mantıkla oynamak zorundayız.

"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİZ"

Eğer yapabilirsem 11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim. Hepsi kendilerini kanıtlamak için çok çalışıyorlar. Dengeyi kaybetme riskini göze alamayız. Taktik ve fiziksel olarak dengeyi bulmak zorundayız. Ama yarın bazı değişiklikler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"OYNADIĞIM EN GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDI"

Anderson ise, "Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız ilk maçtaki atmosfer çok iyiydi. Sanıyorum oynadığım en gürültülü ortamdı. Kendimizi oyuna vermeye çalıştık." sözlerini sarf etti.

