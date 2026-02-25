CANLI SKOR ANA SAYFA
EuroLeague’in zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, 29. hafta mücadelesinde sahasında Sırp temsilcisi Partizan’ı 81-78 yendi. Sarı-lacivertliler, üst üste 8. galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 20:35 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 22:50
Fenerbahçe Beko sahasında galip! Seri 8 maç

EuroLeague'in 29. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Partizan karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 81-78 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, EuroLeague'de üst üste 8, toplamda 21. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Partizan ise 20. mağlubiyetini aldı ve 19. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de gelecek hafta evinde Monaco'yu ağırlayacak.

SET SONUÇLARI

1. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 20-20 Partizan

Devre Arası: Fenerbahçe Beko 35-39 Partizan

3. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 57-56 Partizan

