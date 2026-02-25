CANLI SKOR ANA SAYFA
Anadolu Efes deplasmanda mağlup!

EuroLeague'in 29. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Belgrade Arena'da Sırp ekibi Kızılyıldız'a 91-81 mağlup oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 22:30 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 00:26
EuroLeague'in 29. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Belgrade Arena'da Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, zorlu maçta rakibine 91-81 mağlup oldu. Anadolu Efes, son haftalarda Valencia Basket, Zalgiris Kaunas ve Virtus Bologna karşısında aldığı farklı galibiyetlerin ardından seriyi devam ettiremedi. İşte periyot sonuçları...

İlk periyot sonucu: Kızılyıldız 19-23 Anadolu Efes

İkinci periyot sonucu: Kızılyıldız 44-37 Anadolu Efes

Üçüncü periyot sonucu: Kızılyıldız 65-62 Anadolu Efes

