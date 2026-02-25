CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid son 16'da!

Real Madrid son 16'da!

Real Madrid, rövanş maçında Benfica'yı 2-1 yendi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 01:20
Real Madrid son 16'da!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi rövanş mücadelesinde Real Madrid, sahasında Benfica'yı ağırladı. Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 1-0 kazanan La Liga devi, Bernabeu'da hata yapmadı. Karşılaşmayı Aurelien Tchouameni (dk. 16) ve Vinicius Junior'ın (dk. 80) golleriyle 2-1 kazanan Real Madrid, son 16 turu biletini kaptı. Benfica'nın tek golü ise 14. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Benfica karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve Real Madrid forması ile dalya dedi.

Juventus-G.Saray | CANLI İZLE
Torino'da penaltı kararı! İşte o pozisyon
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Yüreğinde millet sevdası ardında milyonların duası: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında!
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
Anadolu Efes deplasmanda mağlup!
Juventus 10 kişi kaldı! Juventus 10 kişi kaldı! 00:13
Torino'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Torino'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 23:56
Bernabeu'da açılış Rafa Silva'dan! Bernabeu'da açılış Rafa Silva'dan! 23:52
Atalanta sahasında dirildi! Atalanta sahasında dirildi! 23:07
Buruk: Önemli bir avantajımız var Buruk: Önemli bir avantajımız var 22:28
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı notları! Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı notları! 22:10
Daha Eski
Juventus-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri Juventus-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri 21:05
Pereira: Yapabileceğimiz en kötü şey... Pereira: Yapabileceğimiz en kötü şey... 20:02
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... 14:55
Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi 15:01
F.Bahçe'nin İngiltere kafilesi açıklandı! 7 isim... F.Bahçe'nin İngiltere kafilesi açıklandı! 7 isim... 15:08
Juventus'un maç kadrosu açıklandı! Kenan ve Bremer... Juventus'un maç kadrosu açıklandı! Kenan ve Bremer... 15:25