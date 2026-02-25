Real Madrid son 16'da!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi rövanş mücadelesinde Real Madrid, sahasında Benfica'yı ağırladı. Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 1-0 kazanan La Liga devi, Bernabeu'da hata yapmadı. Karşılaşmayı Aurelien Tchouameni (dk. 16) ve Vinicius Junior'ın (dk. 80) golleriyle 2-1 kazanan Real Madrid, son 16 turu biletini kaptı. Benfica'nın tek golü ise 14. dakikada Rafa Silva'dan geldi.
Milli futbolcumuz Arda Güler, Benfica karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve Real Madrid forması ile dalya dedi.