Galatasaray uzatmalarda turladı! Torino'da tarihi gece

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus, normal süreyi 3-0 önde kapattı ve karşılaşmada uzatmalara gidildi. Uzatma bölümünde Victor Osimhen (dk. 105+1) ve Barış Alper Yılmaz'la (dk. 119) Serie A devinin hayallerini yıkan Cimbom, son 16 turu biletini kaptı.

Juventus'un golleri ise 37. dakikada Manuel Locatelli, 70. dakikada Federico Gatti ve 82. dakikada Weston McKennie'den geldi. Ev sahibi ekipte Lloyd Kelly 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin, meşin yuvarlağı kurtardı.

3. dakikada Kenan Yıldız'ın sol kanattan ortasında ceza alanında Gatti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

10. dakikada Kenan Yıldız'ın uzun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Conceiçao'nun ortasında Koopmeiners'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Perin sağına uzanarak gole izin vermedi.

22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakikada Kenan Yıldız'ın sol taraftan ortasında kafalardan seken topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Conceiçao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Galatasaraylı Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır, son anda çeldi.

37. dakikada Juventus, penaltıdan golü buldu. Torreira'nın ceza sahası sol çaprazında Thuram'a müdahalesi sonrası hakem Joao Pinheiro, penaltı kararı verdi. Penaltıyu kullanan Locatelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

45+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın içeriye çevirdiği topu David, Thuram'a çıkardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibindenoyun alanını terk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Juventus'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Lloyd Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Daha sonra pozisyonu VAR'da izleyen hakem Pinherio, kartı iptal ederek Kelly'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

70. dakikada ceza sahasının sağından Kalulu'nun ortasında arka direkte Gatti'nin vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Jeremie Boga'nın pasında arka direkte Kenan Yıldız'ın vuruşunda top direkten döndü.

82. dakikada sol çaprazdan Juventus'un kullandığı serbest vuruşta Koopmeiners'in kafayla arka direğe gönderdiği topu McKennie kafayla filelere yolladı. 3-0

96. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan McKennie'nin pasında Edon Zhegrova bomboş durumda meşin yuvarlağı yerden dışarı gönderdi.

105+1. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

111. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zhegrova'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

119. dakikada Singo'nun ara pasında kaleci Perin ile karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda top ağlarla buluştu. 3-2