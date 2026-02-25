CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray uzatmalarda turladı! Torino'da tarihi gece

Galatasaray uzatmalarda turladı! Torino'da tarihi gece

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında deplasmanda Juventus ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, uzatmalarda 3-2 biten karşılaşmanın ardından son 16 biletini kaptı. İşte nefes kesen mücadelenin detayları... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 21:48 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 01:50
Galatasaray uzatmalarda turladı! Torino'da tarihi gece

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus, normal süreyi 3-0 önde kapattı ve karşılaşmada uzatmalara gidildi. Uzatma bölümünde Victor Osimhen (dk. 105+1) ve Barış Alper Yılmaz'la (dk. 119) Serie A devinin hayallerini yıkan Cimbom, son 16 turu biletini kaptı.

Juventus'un golleri ise 37. dakikada Manuel Locatelli, 70. dakikada Federico Gatti ve 82. dakikada Weston McKennie'den geldi. Ev sahibi ekipte Lloyd Kelly 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus 10 kişi kaldı! Devamını Oku BUNU DA OKU

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin, meşin yuvarlağı kurtardı.

3. dakikada Kenan Yıldız'ın sol kanattan ortasında ceza alanında Gatti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

10. dakikada Kenan Yıldız'ın uzun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Conceiçao'nun ortasında Koopmeiners'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Perin sağına uzanarak gole izin vermedi.

22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakikada Kenan Yıldız'ın sol taraftan ortasında kafalardan seken topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Conceiçao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Galatasaraylı Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır, son anda çeldi.

37. dakikada Juventus, penaltıdan golü buldu. Torreira'nın ceza sahası sol çaprazında Thuram'a müdahalesi sonrası hakem Joao Pinheiro, penaltı kararı verdi. Penaltıyu kullanan Locatelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

45+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın içeriye çevirdiği topu David, Thuram'a çıkardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibindenoyun alanını terk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Juventus'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Lloyd Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Daha sonra pozisyonu VAR'da izleyen hakem Pinherio, kartı iptal ederek Kelly'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

70. dakikada ceza sahasının sağından Kalulu'nun ortasında arka direkte Gatti'nin vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Jeremie Boga'nın pasında arka direkte Kenan Yıldız'ın vuruşunda top direkten döndü.

82. dakikada sol çaprazdan Juventus'un kullandığı serbest vuruşta Koopmeiners'in kafayla arka direğe gönderdiği topu McKennie kafayla filelere yolladı. 3-0

96. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan McKennie'nin pasında Edon Zhegrova bomboş durumda meşin yuvarlağı yerden dışarı gönderdi.

105+1. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

111. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zhegrova'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

119. dakikada Singo'nun ara pasında kaleci Perin ile karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda top ağlarla buluştu. 3-2

Torino'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu! Devamını Oku BUNU DA OKU
G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim? Devamını Oku BUNU DA OKU

Buruk: Aslında maç zor değildi
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Yüreğinde millet sevdası ardında milyonların duası: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barış Alper: Taraftarımıza söz veriyoruz Barış Alper: Taraftarımıza söz veriyoruz 02:52
Lang: Biraz panik olduk Lang: Biraz panik olduk 02:46
Buruk: Aslında maç zor değildi Buruk: Aslında maç zor değildi 02:27
Osimhen: Hayal kırıklığına uğrattı Osimhen: Hayal kırıklığına uğrattı 02:08
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız 02:01
G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim? G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim? 01:38
Daha Eski
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu! G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu! 01:38
Real Madrid son 16'da! Real Madrid son 16'da! 01:20
Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi sürdü Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi sürdü 17:36
Halkbank liderliğe yükseldi! Halkbank liderliğe yükseldi! 17:48
F.Bahçe Beko sahasında galip! F.Bahçe Beko sahasında galip! 18:00
Juventus-Galatasaray maçı detayları Juventus-Galatasaray maçı detayları 18:06