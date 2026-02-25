Juventus, Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu play-off eşleşmesi rövanş maçında Juventus'a konuk oldu. Ev sahibi takımda Lloyd Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Hakem, kararın ardından VAR tarafından pozisyonu tekrar izlemek üzere kenara çağrıldı. Pozisyon tekrarını izleyen Pinheiro, Kelly'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Juventus, 48. dakikada 10 kişi kaldı.

İngiliz stoper, karşılaşmanın 25. dakikasında sarı kart görmüştü.

İŞTE O POZİSYON