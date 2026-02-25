Juventus, Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayan Juventus, dakika 48'de Kelly'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kaldı. İşte o pozisyon... | Son dakika GS spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 00:13 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 00:19
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu play-off eşleşmesi rövanş maçında Juventus'a konuk oldu. Ev sahibi takımda Lloyd Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Hakem, kararın ardından VAR tarafından pozisyonu tekrar izlemek üzere kenara çağrıldı. Pozisyon tekrarını izleyen Pinheiro, Kelly'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Juventus, 48. dakikada 10 kişi kaldı.

İngiliz stoper, karşılaşmanın 25. dakikasında sarı kart görmüştü.

İŞTE O POZİSYON

Juventus-G.Saray | CANLI İZLE
Torino'da penaltı kararı! İşte o pozisyon
