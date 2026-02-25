CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Barış Alper Yılmaz: Taraftarımıza söz veriyoruz

Barış Alper Yılmaz: Taraftarımıza söz veriyoruz

Galatasaray'da Juventus maçının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Barış Alper Yılmaz, "Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız." dedi. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 02:53
Barış Alper Yılmaz: Taraftarımıza söz veriyoruz

Juventus ile oynadıkları rövanş maçının ardından açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, "Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, 3-0 gerideyken bile bizi desteklediler. Çok iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama.. Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı. 3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz."

"TARAFTARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUM"

"Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyorum."

