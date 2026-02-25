CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda play-off turu rövanşları tamamlandı ve son 16’ya kalan takımlar belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 03:03
Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda play-off turu rövanşları tamamlandı ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmalarının oynanmasın ardından ilk 8 takım haricinde 8 takım daha tur atladı. Temsilcimiz Galatasaray da bir üst tura yükselmeyi başaran takımlar arasında yer aldı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan günün dikkat çeken maçlarından olan karşılaşmada Real Madrid, Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'yı 2-1 yenerek tur atladı. Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 84'üncü dakikada yerini Palacios'a bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmalarında salı gecesi oynanan maçlarda ise; Club Brugge'ü 4-1 ile geçen Atletico Madrid, Karabağ'ı evinde 3-2 yenen Newcastle United, Olympiakos'u 2-0'ın rövanşında 0-0'la geçen Bayer Leverkusen ve Inter'i deplasmanda da 2-1 mağlup eden Bodo/Glimt son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı.

Play-off turu rövanş maçları toplu sonuçları şöyle:

Atletico Madrid - Club Brugge: 4-1

Bayer Leverkusen – Olympiakos: 0-0

Inter - Bodo/Glimt: 1-2

Newcastle United – Karabağ: 3 – 2

Atalanta - Borussia Dortmund: 4-1

Juventus – Galatasaray: 3-2

Paris Saint-Germain - Monaco : 2-2

Real Madrid - Benfica: 2-1

KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Galatasaray'ın da rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız
G.Saray uzatmalarda turladı!
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Yüreğinde millet sevdası ardında milyonların duası: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında!
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
