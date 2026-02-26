Old Trafford stadı iftar etkinliğine ev sahipliği yaptı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Manchester United'ın sahası Old Trafford'da iftar etkinliği düzenlendi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 11:54 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 11:58
Etkinliğe katılanlar, oruçlarını 75 bin kişilik dünyaca ünlü Old Trafford Stadı'nda okunan ezanla açtı.

MUMSC Başkanı Asif Mahmoud, Old Trafford'da iftar organizasyonu yaparak bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi.

Manchester ekibinin altyapı antrenörü Imran Hamid de organizasyonun gençler için bir ilham kaynağı olmasını dileyerek, "A takım oyuncularından bazılarının gelip deneyimlerini paylaşması bir lütuf. Umarım bugün burada olan çocuklardan bazıları, bir gün A takım oyuncusu olarak gelecekteki etkinliklerde konuşma yaparlar." ifadelerini kullandı.

