Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı detayları: Saati ve canlı yayın kanalı!

Doosan Arena'daki kritik rövanş mücadelesi için nefesler tutuldu. Ev sahibi Viktoria Plzen'de, ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Merchas Doski ve sakatlığı süren genç savunmacı Jan Paluska forma giyemeyecek; ancak ilk maçta iki golle yıldızlaşan Andreas Tetteh'in performansı ev sahibi için en büyük güven kaynağı. Konuk ekip Panathinaikos cephesinde ise sakatlık listesi bir hayli kabarık; as oyuncuların yokluğu teknik direktör Benitez'i rotasyona zorluyor. Yunan ekibi, orta sahada Bakasetas gibi tecrübeli ayaklarıyla Çekya deplasmanından zaferle çıkmaya çalışacak. İşte bu dev randevu öncesi tüm detaylar...

Viktoria Plzen-Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşı kapsamında oynanacak Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, saat 20.45'te başlayacak.

Viktoria Plzen-Panathinaikos MAÇI HANGİ KANALDA?

Doosan Arena'daki kritik mücadele, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Viktoria Plzen-Panathinaikos MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen: Wiegele; Dweh, Spacil, Chalupa; Memic, Cerv, Hrosovsky, Visinsky; Souare, Ladra, Vydra

Panathinaikos: Lafont; Ingason, Palmer-Brown, Touba; Calabria, Bakasetas, Sanches, Kyriakopoulos; Pantovic, Taborda, Tetteh