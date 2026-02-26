Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı detayları: Saati ve canlı yayın kanalı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı, Çekya’nın Plzen şehrinde turun galibini belirliyor. İlk maçta Apostolos Nikolaidis'te 2-2 berabere kalarak avantajlı bir skorla evine dönen Viktoria Plzen, sahasında Yunan devi Panathinaikos’u ağırlıyor. Martin Hysky’nin öğrencileri, taraftarı önünde disiplinli oyununu sürdürüp son 16 turuna adını yazdırmayı hedeflerken; Rafael Benitez yönetimindeki Panathinaikos, ilk maçta Andrews Tetteh ile bulduğu gollerin getirdiği direnci bu kez galibiyete dönüştürmek niyetinde. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı yeni formatta, her türlü galibiyet taraflardan birini üst tura taşıyacak; beraberlik halinde ise maç uzatmalara gidecek. Peki Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 11:22
Doosan Arena'daki kritik rövanş mücadelesi için nefesler tutuldu. Ev sahibi Viktoria Plzen'de, ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Merchas Doski ve sakatlığı süren genç savunmacı Jan Paluska forma giyemeyecek; ancak ilk maçta iki golle yıldızlaşan Andreas Tetteh'in performansı ev sahibi için en büyük güven kaynağı. Konuk ekip Panathinaikos cephesinde ise sakatlık listesi bir hayli kabarık; as oyuncuların yokluğu teknik direktör Benitez'i rotasyona zorluyor. Yunan ekibi, orta sahada Bakasetas gibi tecrübeli ayaklarıyla Çekya deplasmanından zaferle çıkmaya çalışacak. İşte bu dev randevu öncesi tüm detaylar...

Viktoria Plzen-Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşı kapsamında oynanacak Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, saat 20.45'te başlayacak.

Viktoria Plzen-Panathinaikos MAÇI HANGİ KANALDA?

Doosan Arena'daki kritik mücadele, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Viktoria Plzen-Panathinaikos MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 3

Viktoria Plzen-Panathinaikos MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen: Wiegele; Dweh, Spacil, Chalupa; Memic, Cerv, Hrosovsky, Visinsky; Souare, Ladra, Vydra

Panathinaikos: Lafont; Ingason, Palmer-Brown, Touba; Calabria, Bakasetas, Sanches, Kyriakopoulos; Pantovic, Taborda, Tetteh

