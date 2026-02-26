Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak. İlk maçı sahasında 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, son 16'ya kalmak için tüm şansını zorlayacak. İşte Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri... (FB spor haberi)
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.
Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.
TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.
Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.
Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.
Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
