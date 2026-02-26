CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 12:31
Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle

27 ŞUBAT CUMA

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

28 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

1 Mart Pazar:

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor: Ayberk Demibaş

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: Kadir Sağlam

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail

2 MART PAZARTESİ:

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK: Ömer Tolga Güldibi

F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
PKK'nın fesih çağrısının yıl dönümünde ikinci çağrı! İmralı kaleme aldı DEM'liler okuyacak: Abdullah Öcalan ne mesaj verecek?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 13:07
Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! 12:31
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! 12:02
Genk-Dinamo Zagreb maçı yayın bilgisi! Genk-Dinamo Zagreb maçı yayın bilgisi! 11:58
Old Trafford'da iftar düzenlendi Old Trafford'da iftar düzenlendi 11:54
Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı! Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı! 11:50
Daha Eski
Bologna-Brann maçı tüm detayları! Bologna-Brann maçı tüm detayları! 11:50
VakıfBank ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu VakıfBank ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu 11:35
Kızılyıldız-Lille maç bilgileri! Kızılyıldız-Lille maç bilgileri! 11:34
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:55
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:56
Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı! Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı! 07:20